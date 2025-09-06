Mỹ đổi tên Bộ Quốc phòng, Washington D.C kiện Nhà Trắng

Theo NBC News, với sắc lệnh hành pháp mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định bổ sung tên gọi khác thay vì đổi tên lập tức cho Bộ Quốc phòng, do việc này cần quốc hội thông qua.

Bộ Quốc phòng có tên mới

Cụ thể, ngoài tên gọi chính thức như lâu nay, Bộ Quốc phòng sẽ có tên gọi thứ hai là "Bộ Chiến tranh"; Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có thể sử dụng các danh xưng mới như "Bộ trưởng Chiến tranh" và "Bộ Chiến tranh" trong các văn bản chính thức, các thông báo truyền thông và những sự kiện mang tính chất nghi lễ. Tổng thống Trump yêu cầu toàn bộ các bộ ngành và những cơ quan hành pháp công nhận và sử dụng tên gọi Bộ Chiến tranh trong các trao đổi nội bộ lẫn bên ngoài.

Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ, đặt tại hạt Arlington (bang Virginia) ẢNH: REUTERS

Sắc lệnh của ông Trump cũng chỉ đạo Bộ trưởng Hegseth tiến tới thực hiện các thủ tục với phía quốc hội và một số cơ quan liên quan để đổi tên chính thức thành Bộ Chiến tranh. Sau chuyến đi đến căn cứ Fort Benning (bang Georgia) vào rạng sáng qua (giờ VN), ông Hegseth nói với các nhà báo tháp tùng rằng: "Cảm ơn vì đã đồng hành với Bộ Chiến tranh".

Lần lượt được thành lập vào năm 1789 và 1798, Bộ Chiến tranh cùng với Bộ Hải quân là tiền thân của Bộ Quốc phòng. Năm 1947, Tổng thống Harry Truman ký thông qua đạo luật hợp nhất các nhánh quân sự dưới một cơ quan mới, được biết đến với tên Tổ chức Quân sự quốc gia. Năm 1949, tổ chức này được đổi tên thành Bộ Quốc phòng và sử dụng cho đến nay, theo Đài CBS News.

Washington D.C kiện chính quyền liên bang

Trong một diễn biến khác, Vệ binh Quốc gia của D.C sẽ kéo dài thời gian ở thủ đô Mỹ cho đến 30.11, theo Đài CBS News. Trước thông báo trên, chính quyền Washington D.C hôm 4.9 đâm đơn kiện Tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ về việc đưa Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Mỹ. Theo Đài NBC News, đơn kiện lập luận rằng chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm một nguyên tắc cốt lõi của nền dân chủ Mỹ, đó là quân đội không nên can dự vào hoạt động thực thi pháp luật trong nước.

Đơn kiện do Tổng chưởng lý Washington D.C Brian Schwalb nộp lên tòa. Theo ông Schwalb, việc triển khai Vệ binh Quốc gia Mỹ đảm nhận vai trò thực thi pháp luật trong nước hoàn toàn "không cần thiết và không được hoan nghênh", mang đến "nguy hiểm và tổn thất" cho người dân thủ đô. Ông nhấn mạnh không nên triển khai quân đội đến bất kỳ thành phố nào của Mỹ, đặc biệt là đưa những lực lượng từ nơi khác đến.

Vụ kiện ở Washington D.C được công bố sau khi một thẩm phán liên bang của bang California tuần qua ra phán quyết rằng chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm Đạo luật Posse Comitatus (cấm sử dụng quân đội cho những hoạt động thực thi pháp luật dân sự) tại Los Angeles. Chính quyền liên bang đã nộp đơn kháng cáo, và tòa cấp cao hơn đã tạm thời "đóng băng" phán quyết trên trong thời gian chờ phúc thẩm.

Cùng ngày 4.9, Hiệu trưởng Michael Schill của Đại học Northwestern đã từ chức trong lúc trường đại học bị cắt giảm tiền tài trợ trị giá hàng trăm triệu USD từ chính quyền liên bang. Bên cạnh đó, bất chấp làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày tuyên bố tiếp tục tài trợ cho chương trình cấp thuốc dự phòng HIV với mức giá phải chăng cho các nước thu nhập thấp.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ tiếp tục hỗ trợ dự án liên quan đến thuốc lenacapavir, một loại thuốc tiêm dự phòng HIV 2 lần/năm, cho phép ngăn ngừa lây nhiễm lên tới 99,9%. Nhà sản xuất thuốc lenacapavir là Gilead Sciences (trụ sở tại California) cho biết sẽ cung cấp thuốc theo cơ chế phi lợi nhuận. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2028 sẽ có ít nhất 2 triệu người tiếp cận thuốc dự phòng. Danh sách các quốc gia tham gia chương trình vẫn chưa được công bố.