Ông Trump ra lệnh tái điều tra dân số, loại trừ người nhập cư trái phép

Việc thu thập dữ liệu điều tra dân số sẽ dựa trên "các số liệu và thực tế hiện đại, và quan trọng là sử dụng kết quả và thông tin thu được từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.8, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6.8 ẢNH: AP

Ông Trump nhấn mạnh rằng trong khuôn khổ các thay đổi, những người "đang ở trong nước chúng ta bất hợp pháp" sẽ bị loại khỏi các số liệu điều tra dân số, vốn chỉ được thực hiện 10 năm một lần và rất tốn kém.

Theo AP, hành động này là một dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể cố gắng đưa yếu tố chính trị vào cuộc kiểm tra dân số, vốn quyết định quyền lực chính trị và cách phân bổ ngân sách liên bang.

Ông Trump từ lâu đã phản đối gộp chung những người đang ở Mỹ trái phép vào cuộc điều tra dân số, vốn được sử dụng để xác định số lượng số ghế tại Hạ viện của mỗi tiểu bang và phân chia các khu vực bầu cử bang.

Năm 2019, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết ngăn chặn ông Trump bổ sung câu hỏi về quyền công dân vào cuộc điều tra dân số năm 2020, cho rằng chính quyền liên bang đưa ra lý do giả tạo.

Sau khi nhậm chức năm 2021, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden sử dụng quyền hành pháp để tái khẳng định cách làm từ lâu là tính toàn bộ người sống trong một tiểu bang vào số liệu chính thức. Ông Trump bãi bỏ quyết định này sau khi tái nhậm chức hồi tháng 1.

Cuộc tổng điều tra dân số tiếp theo tại Mỹ dự kiến diễn ra vào năm 2030. Các chuyên gia cho rằng chưa rõ Tổng thống Trump đang đề xuất điều gì cụ thể, liệu đó là thay đổi cho cuộc điều tra dân số năm 2030 hay một cuộc điều tra giữa thập niên, và nếu có, liệu nó có được sử dụng để phân bổ lại ghế quốc hội giữa các bang dựa trên số liệu dân số hay không.

Cuộc điều tra dân số năm 2020 tiêu tốn gần 14 tỉ USD, theo Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ (GAO). Mặt khác, ông Trump cũng đã khởi động chiến dịch truy bắt người nhập cư trái phép trên toàn quốc và trục xuất họ về nước, hoạt động gây ra nhiều kiện cáo.

Ông Trump và các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát như Texas, Florida cũng đang thúc đẩy việc vẽ lại bản đồ phân chia khu vực bầu cử với mục đích nhằm gia tăng khả năng giành ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau.