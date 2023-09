Tỷ lệ người nghèo lần đầu gia tăng ở Mỹ kể từ năm 2010

Cục Điều tra dân số của Mỹ ngày 12.9 cho biết tỷ lệ người nghèo đã tăng từ mức 7,8% năm 2021 lên mức 12,4% năm 2022. Mức tăng 4,6 điểm phần trăm là mức tăng tính theo năm lớn nhất từ khi có thống kê, theo The New York Times. Theo The Hill, đây là lần đầu tiên tỷ lệ người người nghèo gia tăng ở Mỹ kể từ năm 2010.

Tỷ lệ người nghèo ở trẻ em tăng hơn gấp đôi, từ mức thấp kỷ lục 5,2% của năm 2021 lên mức 12,4% trong năm 2022. Tỷ lệ người nghèo cũng tăng ở 2 nhóm độ tuổi: từ 18 đến 64 tuổi và từ 65 tuổi trở lên.

Tình nguyện viên tại Common Pantry, một kho thực phẩm phi lợi nhuận ở Chicago (Mỹ) THE NEW YORK TIMES

Tỷ lệ người nghèo ở Mỹ gia tăng sau hai năm chứng kiến mức giảm lớn nhất trong lịch sử, vốn chủ yếu nhờ các chương trình trợ cấp được tạo ra hoặc mở rộng trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, gần như tất cả các chương trình đó đã kết thúc vào năm ngoái, khiến nhiều gia đình phải vật lộn với tình trạng giá cả tăng cao bất chấp thị trường việc làm tăng trưởng mạnh mẽ và nền kinh tế được cải thiện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tỷ lệ người nghèo tăng mạnh vào năm ngoái là do chương trình Tín thuế Trẻ em (CTC) tăng cường thời đại dịch đã kết thúc.

"Báo cáo điều tra dân số ngày hôm nay cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc các thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội không chịu gia hạn chương trình CTC tăng cường, ngay cả khi họ thúc đẩy cắt giảm các khoản thuế doanh nghiệp khổng lồ", ông Biden nói.

CTC là khoản phúc lợi dành cho các gia đình có con cái dưới 17 tuổi, dựa trên thu nhập và tiền thuế mà họ đã nộp. Theo CNBC, phiên bản mở rộng của chương trình này giúp các bậc cha mẹ đủ điều kiện có thể nhận được tới 3.000 USD cho mỗi trẻ trong độ tuổi 6-17 và 3.600 USD cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi vào năm 2021 để ứng phó với đại dịch Covid-19. Chương trình CTC tăng cường đã chấm dứt vào tháng 12.2021.

Nhà Trắng tuần trước cảnh báo rằng tình trạng tỷ lệ người nghèo gia tăng có thể sẽ tiếp tục diễn ra nếu quốc hội Mỹ không có hành động nhằm khôi phục chương trình CTC tăng cường.