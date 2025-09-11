Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quân đội Nepal áp đặt lệnh giới nghiêm, tái thiết lập trật tự

Vi Trân
Vi Trân
11/09/2025 08:51 GMT+7

Quân đội Nepal đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Kathmandu sau vụ bạo lực tồi tệ nhất trong 2 thập niên qua khiến thủ tướng bị phế truất và nhiều tòa nhà chính quyền bị đốt cháy.

Quân đội Nepal ngày 10.9 áp đặt lệnh giới nghiêm và bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo biểu tình, sau khi chính quyền rút lại lệnh cấm mạng xã hội gây tranh cãi.

Theo AFP, các binh sĩ đã bắt đầu tuần tra trên đường phố thủ đô Kathmandu nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình đẫm máu trong tuần này. Cảnh sát cho biết hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù trên toàn quốc trong đợt biểu tình.

Quân đội Nepal áp đặt giới nghiêm, tái thiết lập trật tự - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nepal tuần tra tại thủ đô Kathmandu ngày 10.9

ẢNH: REUTERS

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nepal Ashok Raj Sigdel đã "tham vấn với các bên liên quan và tổ chức một cuộc họp với đại diện của thế hệ Z", danh xưng chung chung của những người biểu tình trẻ tuổi.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 8.9 tại Kathmandu để phản đối lệnh cấm mạng xã hội và tình trạng tham nhũng của chính phủ, do những người biểu tình trẻ tự gọi là phong trào "thế hệ Z" tiến hành.

Quân đội Nepal áp đặt giới nghiêm, tái thiết lập trật tự - Ảnh 2.

Nhiều ô tô tại văn phòng Cục Đường bộ Nepal bị đốt

ẢNH: AFP

Quân đội Nepal áp đặt giới nghiêm, tái thiết lập trật tự - Ảnh 3.

Khách sạn Hilton tại Kathmandu cũng bị đốt

ẢNH: AFP

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đã leo thang thành một làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc với việc các tòa nhà chính quyền bị đốt cháy sau khi ít nhất 19 người thiệt mạng trong cuộc trấn áp. Tính đến ngày 10.9, Bộ Y tế Nepal thông báo số người chết đã tăng lên 25 và có 633 người khác bị thương.

Hôm 9.9, những người biểu tình đã tấn công và đốt nhà của Thủ tướng K.P. Sharma Oli. Sau đó, ông Oli từ chức để tạo điều kiện cho "các bước tiến tới một giải pháp chính trị". Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

Trụ sở chính phủ, dinh tổng thống Nepal bị phóng hỏa giữa làn sóng biểu tình

Quân đội Nepal áp đặt giới nghiêm, tái thiết lập trật tự - Ảnh 4.
Quân đội Nepal áp đặt giới nghiêm, tái thiết lập trật tự - Ảnh 5.
Quân đội Nepal áp đặt giới nghiêm, tái thiết lập trật tự - Ảnh 6.
Quân đội Nepal áp đặt giới nghiêm, tái thiết lập trật tự - Ảnh 7.

Từ ảnh trên, bên trái theo chiều kim đồng hồ: Tòa nhà Chính phủ, Dinh Tổng thống, Tòa nhà Tòa án Tối cao, Tòa nhà Quốc hội bị đốt trong đợt biểu tình

ẢNH: AFP

Một số tòa nhà chính phủ khác, từ Tòa án Tối cao đến tư dinh của các bộ trưởng, cũng đã bị đốt trong các cuộc biểu tình. Tình hình chỉ lắng xuống sau khi ông Oli từ chức.

Quân đội Nepal cho biết các bên liên quan đang phối hợp để giải quyết tình hình sau các cuộc biểu tình và giải quyết vấn đề. Truyền thông cũng đưa tin các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để chính quyền và người biểu tình có thể đàm phán, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Những người biểu tình trẻ tuổi muốn cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời. "Khi họ yêu cầu, tôi đã chấp nhận", ông Karki nói với truyền thông, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại, đưa ra giải pháp cho tình hình sắp tới.

Tin liên quan

Người biểu tình đốt tòa nhà chính phủ, quốc hội, dinh tổng thống Nepal

Người biểu tình đốt tòa nhà chính phủ, quốc hội, dinh tổng thống Nepal

Một đám cháy lớn đã bốc lên ở Cung điện Singha Durbar hôm 9.9 tại trung tâm Kathmandu, thủ đô Nepal, sau khi đám đông biểu tình đốt phá. Trụ sở quốc hội, dinh tổng thống cũng bị phóng hỏa.

Khám phá thêm chủ đề

Nepal Biểu tình Nepal cấm mạng xã hội thủ tướng nepal đảng Cộng sản Nepal Giới nghiêm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận