Quân đội Nepal áp đặt lệnh giới nghiêm, tái thiết lập trật tự

Quân đội Nepal ngày 10.9 áp đặt lệnh giới nghiêm và bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo biểu tình, sau khi chính quyền rút lại lệnh cấm mạng xã hội gây tranh cãi.

Theo AFP, các binh sĩ đã bắt đầu tuần tra trên đường phố thủ đô Kathmandu nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình đẫm máu trong tuần này. Cảnh sát cho biết hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù trên toàn quốc trong đợt biểu tình.

Các binh sĩ Nepal tuần tra tại thủ đô Kathmandu ngày 10.9 ẢNH: REUTERS

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nepal Ashok Raj Sigdel đã "tham vấn với các bên liên quan và tổ chức một cuộc họp với đại diện của thế hệ Z", danh xưng chung chung của những người biểu tình trẻ tuổi.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 8.9 tại Kathmandu để phản đối lệnh cấm mạng xã hội và tình trạng tham nhũng của chính phủ, do những người biểu tình trẻ tự gọi là phong trào "thế hệ Z" tiến hành.

Nhiều ô tô tại văn phòng Cục Đường bộ Nepal bị đốt ẢNH: AFP

Khách sạn Hilton tại Kathmandu cũng bị đốt ẢNH: AFP

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đã leo thang thành một làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc với việc các tòa nhà chính quyền bị đốt cháy sau khi ít nhất 19 người thiệt mạng trong cuộc trấn áp. Tính đến ngày 10.9, Bộ Y tế Nepal thông báo số người chết đã tăng lên 25 và có 633 người khác bị thương.

Hôm 9.9, những người biểu tình đã tấn công và đốt nhà của Thủ tướng K.P. Sharma Oli. Sau đó, ông Oli từ chức để tạo điều kiện cho "các bước tiến tới một giải pháp chính trị". Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

Trụ sở chính phủ, dinh tổng thống Nepal bị phóng hỏa giữa làn sóng biểu tình

Từ ảnh trên, bên trái theo chiều kim đồng hồ: Tòa nhà Chính phủ, Dinh Tổng thống, Tòa nhà Tòa án Tối cao, Tòa nhà Quốc hội bị đốt trong đợt biểu tình ẢNH: AFP

Một số tòa nhà chính phủ khác, từ Tòa án Tối cao đến tư dinh của các bộ trưởng, cũng đã bị đốt trong các cuộc biểu tình. Tình hình chỉ lắng xuống sau khi ông Oli từ chức.

Quân đội Nepal cho biết các bên liên quan đang phối hợp để giải quyết tình hình sau các cuộc biểu tình và giải quyết vấn đề. Truyền thông cũng đưa tin các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để chính quyền và người biểu tình có thể đàm phán, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Những người biểu tình trẻ tuổi muốn cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời. "Khi họ yêu cầu, tôi đã chấp nhận", ông Karki nói với truyền thông, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại, đưa ra giải pháp cho tình hình sắp tới.