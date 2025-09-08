16 người chết trong cuộc biểu tình chống lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal

"Thật đáng buồn là có 16 người biểu tình đã thiệt mạng. Khoảng 100 người đang được điều trị, bao gồm cả cảnh sát", ông Shekhar Khanal, phát ngôn viên của Sở cảnh sát thủ đô Kathmandu (Nepal), nói với AFP.

Những người biểu tình sử dụng đá và gậy khi đụng độ với cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình bên ngoài Tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kathmandu của Nepal ngày 8.9 Ảnh: AFP

Một số trang mạng xã hội, trong đó có Facebook, YouTube và X, đã không thể truy cập được ở Nepal kể từ ngày 5.9 sau khi chính phủ chặn 26 nền tảng chưa đăng ký, khiến người dùng tức giận và hoang mang.

Vẫy quốc kỳ, những người biểu tình trẻ tuổi tại thủ đô Kathmandu bắt đầu cuộc biểu tình bằng quốc ca trước khi hô vang khẩu hiệu phản đối lệnh cấm mạng xã hội và chống tham nhũng.

Đám đông ngày càng đông hơn khi họ tiến vào khu vực cấm gần tòa nhà quốc hội và chen lấn qua hàng rào thép gai. Bạo lực bùng phát trên đường phố khi cảnh sát dùng dùi cui tấn công người biểu tình, trong đó có một số người đã trèo qua tường vào khuôn viên tòa nhà quốc hội, theo AFP.

Chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực trọng điểm của thành phố Kathmandu, trong đó có tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống và Singha Durbar, nơi đặt văn phòng thủ tướng.

Những cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại các khu vực khác ở Nepal trong hôm nay, theo AFP.

"Chúng tôi bị kích động bởi lệnh cấm mạng xã hội, nhưng đó không phải là lý do duy nhất chúng tôi tập trung tại đây. Chúng tôi muốn thấy sự thay đổi. Chúng tôi đang biểu tình phản đối nạn tham nhũng đã ăn sâu vào thể chế ở Nepal', sinh viên Yujan Rajbhandari (24 tuổi) cho hay.

Kể từ khi lệnh cấm các mạng xã hội có hiệu lực, những video so sánh cuộc sống khó khăn của người dân Nepal bình thường với việc con cái của các chính trị gia phô trương hàng hiệu và những kỳ nghỉ đắt đỏ đã được lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, nền tảng vẫn đang hoạt động.

Trước đây, chính phủ Nepal đã hạn chế quyền truy cập vào những nền tảng trực tuyến phổ biến. Chính phủ Nepal đã chặn quyền truy cập vào ứng dụng nhắn tin Telegram vào tháng 7, viện lý do nạn gian lận và rửa tiền qua ứng dụng này gia tăng.

Vào tháng 8.2024, chính phủ Nepal đã dỡ bỏ lệnh cấm TikTok kéo dài 9 tháng, sau khi nền tảng này đồng ý tuân thủ các quy định của Nepal, theo AFP.