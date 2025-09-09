Nepal dỡ lệnh cấm mạng xã hội sau khi biểu tình 'Gen Z' làm 19 người chết

Người biểu tình đụng độ cảnh sát tại Kathmandu (Nepal) hôm 8.9 ẢNH: AFP

Thông tin về việc dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội được đưa ra hôm 9.9 bởi người phát ngôn nội các kiêm Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Nepal Prithvi Subba Gurung, theo Reuters.

Quyết định được đưa ra sau cuộc biểu tình "Gen Z" (người sinh năm 1997-2012) nổ ra vào ngày 8.9 phản đối tham nhũng và việc cấm mạng xã hội.

"Chúng tôi đã rút lại việc ngừng hoạt động mạng xã hội. Hiện mạng đã hoạt động trở lại", ông Gurung cho biết.

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli cho biết ông lấy làm tiếc trước những vụ bạo lực xảy ra do sự "xâm nhập từ nhiều trung tâm vụ lợi khác nhau".

Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho gia đình những người thiệt mạng và cung cấp điều trị miễn phí cho những người bị thương.

"Chính phủ sẽ thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp trong vòng 15 ngày nhằm bảo đảm những sự việc như vậy không tái diễn trong tương lai", ông Oli cho biết trong một thông cáo đưa ra tối 8.9.

Đám đông biểu tình tập trung trước tòa nhà Quốc hội Nepal hôm 8.9 ẢNH: REUTERS

Những người tổ chức các cuộc biểu tình mà hiện đã lan sang các thành phố khác của quốc gia thuộc vùng Himalaya này gọi đó là "các cuộc biểu tình của Gen Z".

Họ nói rằng các cuộc biểu tình phản ánh sự bất mãn sâu rộng của giới trẻ trước việc chính phủ bị cho là thiếu hành động trong việc đối phó với tham nhũng và thúc đẩy cơ hội kinh tế.

Tuần trước, chính phủ Nepal quyết định chặn truy cập vào một số nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, dẫn đến sự phẫn nộ trong giới trẻ.

Các quan chức cho biết việc ngừng hoạt động này nhằm vào những nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong bối cảnh chiến dịch trấn áp các tài khoản giả mạo, thông tin sai lệch và ngôn từ thù ghét.