Thế giới

Thủ tướng Nepal từ chức trước làn sóng biểu tình 'Gen Z'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/09/2025 16:57 GMT+7

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli ngày 9.9 đã từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối tham nhũng tại đất nước tiếp diễn.

Reuters ngày 9.9 dẫn lời trợ lý Prakash Silwal của thủ tướng Nepal cho biết Thủ tướng Oli đã từ chức. Động thái trên diễn ra sau khi một số bộ trưởng của Nepal cũng đã đệ đơn từ chức ngày 9.9, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và Bộ trưởng Cấp nước Pradeep Yadav.

Trước đó, ông Oli đầu ngày 9.9 đã triệu tập một cuộc họp của tất cả đảng phái chính trị, nói rằng các bên “phải dùng đến đối thoại hòa bình để tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề".

Thủ tướng Nepal từ chức trước làn sóng biểu tình 'Gen Z' - Ảnh 1.

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli

ẢNH: REUTERS

Cuộc biểu tình "Gen Z" (chỉ thế hệ sinh năm 1997-2012) nổ ra vào ngày 8.9 phản đối tham nhũng và việc cấm mạng xã hội. Sự phẫn nộ đối với chính phủ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Người biểu tình tụ tập trước tòa nhà quốc hội và nhiều nơi khác ở thủ đô Kathmandu (Nepal), bất chấp lệnh giới nghiêm vô thời hạn.

Những người biểu tình đốt lốp xe trên một số con đường, đụng độ cảnh sát. Các nhân chứng cũng cho biết có người đã phóng hỏa nhà của một số chính trị gia ở Kathmandu, và truyền thông địa phương đưa tin một số bộ trưởng đã được trực thăng quân sự đưa đến nơi an toàn.

Tuần trước, chính phủ Nepal quyết định chặn truy cập vào một số nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, dẫn đến sự phẫn nộ trong giới trẻ. Tuy nhiên, chính phủ đã phải sớm dỡ bỏ lệnh cấm do sức ép lan rộng từ các cuộc biểu tình, vốn đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Thủ tướng Nepal từ chức trước làn sóng biểu tình 'Gen Z' - Ảnh 2.

Khói bốc lên ở tuyến phố tại thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 9.9 khi người dân biểu tình

ẢNH: REUTERS

Nhóm biểu tình cho rằng hành động của họ phản ánh sự bất mãn sâu rộng của giới trẻ trước việc chính phủ bị cho là thiếu hành động trong việc đối phó với tham nhũng và thúc đẩy cơ hội kinh tế.

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli cho biết ông lấy làm tiếc trước những vụ bạo lực xảy ra do sự "xâm nhập từ nhiều trung tâm vụ lợi khác nhau".

Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho gia đình những người thiệt mạng và cung cấp điều trị miễn phí cho những người bị thương.

Chính phủ Nepal vừa dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội được áp đặt vào tuần trước, sau khi biểu tình nổ ra khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Nepal thủ tướng nepal từ chức biểu tình Gen Z
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

