Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Anh xem xét đưa dân nhập cư lậu vào khu quân sự

Vi Trân
Vi Trân
09/09/2025 05:45 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 7.9 cho biết chính phủ đang cân nhắc đưa người nhập cư trái phép vào các cơ sở quân sự và phi quân sự sau khi có nhiều ý kiến phản đối về việc cho những người này ở trong khách sạn, theo Đài Sky News.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh số người nhập cư trái phép bằng đường biển từ Pháp sang Anh đã vượt mốc 30.000 tính từ đầu năm, con số cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood gọi tình trạng người nhập cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ vào Anh là "hoàn toàn không thể chấp nhận" và lên án những kẻ buôn người đứng sau hoạt động này. Bà Mahmood cho hay nhờ thỏa thuận với Pháp, những người đến Anh bằng thuyền nhỏ sẽ bị bắt giữ và trả ngược lại về phía bên kia eo biển, với đợt trao trả đầu tiên dự kiến sớm diễn ra. Thỏa thuận có hiệu lực từ đầu tháng 8, theo đó Anh chỉ được trả về Pháp với điều kiện phải tiếp nhận số lượng tương đương người nhập cư đủ điều kiện.

Anh xem xét đưa dân nhập cư lậu vào khu quân sự - Ảnh 1.

Hai xuồng phao chở người nhập cư vượt eo biển Manche để đến Anh vào tháng 5.2024

ẢNH: REUTERS

Theo luật, chính phủ Anh bắt buộc phải đảm bảo chỗ ở và chăm sóc sức khỏe cho những người xin tị nạn. Ước tính có hơn 32.000 người xin tị nạn tại Anh đang được ở trong khách sạn, chiếm khoảng 1/3 tổng số người đang ở trong các cơ sở được tài trợ bằng tiền thuế. Thủ tướng Keir Starmer cam kết sẽ chấm dứt việc cho người nhập cư ở trong khách sạn vào năm 2029. Bộ trưởng Healey nói rằng ông Starmer quyết tâm thực hiện điều này sớm hơn kế hoạch. 

Tin liên quan

Anh sẽ cấm người dưới 16 tuổi mua nước tăng lực

Anh sẽ cấm người dưới 16 tuổi mua nước tăng lực

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi mua các loại nước tăng lực với những lo ngại gây ra tình trạng béo phì, khó ngủ và mất tập trung.

Khám phá thêm chủ đề

anh khu quân sự dân nhập cư lậu đường biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận