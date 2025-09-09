Anh xem xét đưa dân nhập cư lậu vào khu quân sự

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh số người nhập cư trái phép bằng đường biển từ Pháp sang Anh đã vượt mốc 30.000 tính từ đầu năm, con số cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood gọi tình trạng người nhập cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ vào Anh là "hoàn toàn không thể chấp nhận" và lên án những kẻ buôn người đứng sau hoạt động này. Bà Mahmood cho hay nhờ thỏa thuận với Pháp, những người đến Anh bằng thuyền nhỏ sẽ bị bắt giữ và trả ngược lại về phía bên kia eo biển, với đợt trao trả đầu tiên dự kiến sớm diễn ra. Thỏa thuận có hiệu lực từ đầu tháng 8, theo đó Anh chỉ được trả về Pháp với điều kiện phải tiếp nhận số lượng tương đương người nhập cư đủ điều kiện.

Hai xuồng phao chở người nhập cư vượt eo biển Manche để đến Anh vào tháng 5.2024 ẢNH: REUTERS

Theo luật, chính phủ Anh bắt buộc phải đảm bảo chỗ ở và chăm sóc sức khỏe cho những người xin tị nạn. Ước tính có hơn 32.000 người xin tị nạn tại Anh đang được ở trong khách sạn, chiếm khoảng 1/3 tổng số người đang ở trong các cơ sở được tài trợ bằng tiền thuế. Thủ tướng Keir Starmer cam kết sẽ chấm dứt việc cho người nhập cư ở trong khách sạn vào năm 2029. Bộ trưởng Healey nói rằng ông Starmer quyết tâm thực hiện điều này sớm hơn kế hoạch.