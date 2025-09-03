Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Anh sẽ cấm người dưới 16 tuổi mua nước tăng lực

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/09/2025 08:20 GMT+7

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi mua các loại nước tăng lực với những lo ngại gây ra tình trạng béo phì, khó ngủ và mất tập trung.

Theo thông cáo từ Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh, trẻ em nước này sẽ được bảo vệ khỏi tác hại từ những loại nước tăng lực có hàm lượng caffeine cao, với đề xuất được công bố ngày 2.9.

Đề xuất bao gồm việc Anh sẽ cấm bán nước tăng lực có hàm lượng caffein 150 mg/l cho trẻ dưới 16 tuổi ở mọi nền tảng bán lẻ, bao gồm bán lẻ trực tuyến, cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và máy bán hàng tự động. Đề xuất sẽ không cấm các loại nước giải khát có caffein thấp, trà hay cà phê.

Điều này sẽ tác động lớn và buộc các hãng nước tăng lực như Red Bull, Monster, Relentless và Prime Energy phải điều chỉnh lại thành phần. Chẳng hạn, một lon Red Bull 250 ml bán tại Anh chứa 80 mg caffein, theo The Guardian.

Anh sẽ cấm người dưới 16 tuổi mua nước tăng lực- Ảnh 1.

Kệ trưng bày các loại nước tăng lực ở cửa hàng tại Anh

ẢNH: REUTERS

Chính phủ Anh cho biết sẽ có 12 tuần tham vấn, nhằm thu thập dữ liệu từ các chuyên gia y tế, lãnh đạo giáo dục, các nhà sản xuất và công chúng về việc triển khai lệnh cấm.

“Đồ uống tăng lực có vẻ vô hại nhưng giấc ngủ, sự tập trung và sức khỏe của trẻ em ngày nay đều bị ảnh hưởng, trong khi các loại có hàm lượng đường cao gây sâu răng và góp phần gây béo phì”, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho biết.

“Làm sao chúng ta có thể mong đợi trẻ em học tốt ở trường nếu chúng phải uống một lượng caffein tương tự 2 ly cà phê espresso mỗi ngày?”, ông Streeting nêu thêm.

Các siêu thị đã tự nguyện ngừng bán đồ uống cho trẻ em dưới 16 tuổi vào năm 2018. Tuy nhiên, một số cửa hàng tiện lợi nhỏ hơn vẫn cho phép trẻ em dưới 16 tuổi mua. Giới chức Anh ước tính có 1/3 trẻ em sử dụng nước tăng lực mỗi tuần.

Các giáo viên đã bày tỏ lo ngại về việc sử dụng nước tăng lực trước khi đến trường khiến trẻ nhỏ “tăng động trong giờ học”.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Bridget Phillipson cho biết động thái cấm nêu trên sẽ giúp giải quyết tình trạng xảy ra hành vi kém trong lớp học, một phần do “tác hại của đồ uống chứa caffeine”.

Tin liên quan

Anh cấm bóng cười, hình phạt có thể tới 2 năm tù

Anh cấm bóng cười, hình phạt có thể tới 2 năm tù

Lệnh cấm sử dụng N2O (khí bơm bóng cười) cho mục đích giải trí và sở hữu loại khí này có hiệu lực ở Anh từ ngày 8.11, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

nước tăng lực Caffein trẻ em anh cấm trẻ mua nước tăng lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận