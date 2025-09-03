Anh sẽ cấm người dưới 16 tuổi mua nước tăng lực

Theo thông cáo từ Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh, trẻ em nước này sẽ được bảo vệ khỏi tác hại từ những loại nước tăng lực có hàm lượng caffeine cao, với đề xuất được công bố ngày 2.9.

Đề xuất bao gồm việc Anh sẽ cấm bán nước tăng lực có hàm lượng caffein 150 mg/l cho trẻ dưới 16 tuổi ở mọi nền tảng bán lẻ, bao gồm bán lẻ trực tuyến, cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và máy bán hàng tự động. Đề xuất sẽ không cấm các loại nước giải khát có caffein thấp, trà hay cà phê.

Điều này sẽ tác động lớn và buộc các hãng nước tăng lực như Red Bull, Monster, Relentless và Prime Energy phải điều chỉnh lại thành phần. Chẳng hạn, một lon Red Bull 250 ml bán tại Anh chứa 80 mg caffein, theo The Guardian.

Kệ trưng bày các loại nước tăng lực ở cửa hàng tại Anh ẢNH: REUTERS

Chính phủ Anh cho biết sẽ có 12 tuần tham vấn, nhằm thu thập dữ liệu từ các chuyên gia y tế, lãnh đạo giáo dục, các nhà sản xuất và công chúng về việc triển khai lệnh cấm.

“Đồ uống tăng lực có vẻ vô hại nhưng giấc ngủ, sự tập trung và sức khỏe của trẻ em ngày nay đều bị ảnh hưởng, trong khi các loại có hàm lượng đường cao gây sâu răng và góp phần gây béo phì”, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho biết.

“Làm sao chúng ta có thể mong đợi trẻ em học tốt ở trường nếu chúng phải uống một lượng caffein tương tự 2 ly cà phê espresso mỗi ngày?”, ông Streeting nêu thêm.

Các siêu thị đã tự nguyện ngừng bán đồ uống cho trẻ em dưới 16 tuổi vào năm 2018. Tuy nhiên, một số cửa hàng tiện lợi nhỏ hơn vẫn cho phép trẻ em dưới 16 tuổi mua. Giới chức Anh ước tính có 1/3 trẻ em sử dụng nước tăng lực mỗi tuần.

Các giáo viên đã bày tỏ lo ngại về việc sử dụng nước tăng lực trước khi đến trường khiến trẻ nhỏ “tăng động trong giờ học”.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Bridget Phillipson cho biết động thái cấm nêu trên sẽ giúp giải quyết tình trạng xảy ra hành vi kém trong lớp học, một phần do “tác hại của đồ uống chứa caffeine”.