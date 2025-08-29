Chiến sự Ukraine ngày 1.282: Nga oanh tạc Kyiv, văn phòng EU - Anh bị hư hại

Không quân Ukraine ngày 28.8 thông báo Nga đã phóng 598 máy bay không người lái (UAV) và 31 quả tên lửa để tấn công lãnh thổ nước này trong đêm. Không quân Ukraine nói đã bắn hạ và vô hiệu hóa 563 UAV cùng 26 tên lửa.

Những vụ nổ tại thủ đô Kyiv của Ukraine trong đợt tấn công rạng sáng 28.8 ẢNH: REUTERS

Trong đó, thủ đô Kyiv bị tập kích nặng nề nhất với ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, theo Reuters. Các quan chức Ukraine dự báo con số thương vong có thể tăng lên khi đội cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích dưới những đống đổ nát. Đây cũng là lần hiếm hoi khu vực trung tâm thủ đô bị nhắm đến.

Ít nhất 20 địa điểm trên 7 quận của Kyiv bị trúng đòn tấn công. Gần 100 tòa nhà bị hư hại, gồm một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, và hàng ngàn ô cửa sổ kính bị vỡ. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đánh giá đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất tại thành phố trong những tháng gần đây.

Một tòa nhà tại Kyiv bị phá hủy sau đợt tấn công rạng sáng 28.8 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tấn công các cơ sở quân sự-công nghiệp và căn cứ không quân tại Ukraine. Đợt tấn công được thực hiện với tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, UAV, tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay. Nga tuyên bố đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu. Moscow lâu nay nhấn mạnh chỉ tấn công mục tiêu quân sự và không nhắm vào cơ sở dân sự.

Trong đợt tấn công, tòa nhà có văn phòng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Kyiv và tòa nhà có văn phòng Hội đồng Anh cũng bị hư hại. Anh và EU đã triệu tập đại sứ Nga để làm việc.

Tòa nhà có văn phòng Hội đồng Anh (British Council) tại Kyiv bị hư hại sau vụ tấn công ngày 28.8 ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các nhân viên không bị thương, đồng thời yêu cầu Nga dừng tấn công hạ tầng dân thường, tham gia đàm phán hòa bình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận tòa nhà Hội đồng Anh bị hư hại và nhấn mạnh "cuộc đổ máu này phải chấm dứt". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày lên án đợt tấn công của Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói vụ tấn công cho thấy Nga thiếu sự kiêng dè.

Nga chưa bình luận nhưng trước nay đều khẳng định không nhằm vào mục tiêu dân sự.

Trong một bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã chọn tên lửa đạn đạo thay vì bàn đàm phán. Nhà lãnh đạo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công và kêu gọi ngừng bắn dẫn đến hòa bình đảm bảo chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, theo lời người phát ngôn Stephane Dujarric.

Vụ tấn công diễn ra khi quá trình đàm phán đang gặp bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị tại Alaska hôm 15.8. Sau đó vài ngày, ông Trump tiếp các lãnh đạo châu Âu, gồm ông Zelensky tại Nhà Trắng. Dù Tổng thống Mỹ mong muốn lãnh đạo Nga và Ukraine sắp xếp cuộc gặp để giải quyết vấn đề nhưng Moscow cho rằng sự kiện này chưa thể diễn ra.

Cũng trong ngày 28.8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Bộ trưởng Andrei Belousov đã thăm nhóm chiến đấu trung tâm tại Ukraine và được báo cáo về tình hình chiến sự cũng như các dự án UAV.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu định cư Nelipivka tại miền đông Ukraine, đồng thời đánh trúng một tàu do thám của Ukraine. Bộ này cho biết phòng không Nga đã ngăn chặn 102 UAV Ukraine tại ít nhất 7 vùng trong lãnh thổ Nga trong đêm. Phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk xác nhận một trong số các tàu quân sự đã bị đánh trúng và nhiều thủy thủ bị mất tích.

Theo Reuters, Ukraine thông báo đã tấn công các cơ sở lọc dầu Afipsky tại vùng Krasnodar và Kuybyshevskyi tại vùng Samara của Nga trong đợt tấn công này.

Các quan chức tại Krasnodar cho biết đám cháy tại cơ sở lọc dầu ở địa phương này đã được dập tắt, trong khi Tỉnh trưởng Samara Vyacheslav Fedorishchev cũng nói rằng một đám cháy phát sinh từ đợt tấn công đã nhanh chóng được dập.

Ukraine đã gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng Nga trong nhiều tháng qua. Theo tính toán mới đây của Reuters, các cuộc tấn công nhắm vào 10 nhà máy của Nga đã làm giảm ít nhất 17% công suất lọc dầu của Nga, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày.

Mặt khác, cơ quan tình báo quân sự Ukraine ngày 28.8 cho hay đã đánh trúng một tàu tên lửa cỡ nhỏ của Nga trên biển Azov, gây hư hại và buộc tàu này phải rời khỏi khu vực chiến đấu. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ngày 28.8, Điện Kremlin cho biết vẫn quan tâm đến việc theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, bất chấp việc Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công lớn tại Kyiv trong đêm.

Khi được hỏi liệu có mâu thuẫn giữa hành động và lời nói của Moscow về mong muốn đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng: "Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn. Các bạn có thể thấy các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga, thường là cơ sở hạ tầng dân sự Nga, bởi chế độ Kyiv cũng đang tiếp diễn. Lực lượng vũ trang Nga cũng đang thực hiện nhiệm vụ của họ".

Người phát ngôn cho biết Nga đang thành công trong việc tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và liên quan đến quân sự. "Đồng thời, Nga vẫn quan tâm đến việc tiếp tục quá trình đàm phán để đạt được mục tiêu của chúng tôi thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao", theo ông Peskov.

Ông Peskov đã nhiều lần nói rằng Nga không cố ý nhắm vào dân thường và khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Khi được hỏi về các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga, ông Peskov nói rằng thị trường nhiên liệu nội địa của Nga được cung cấp đầy đủ và tình hình đang được kiểm soát.

Khi được hỏi về khả năng ngừng bắn trên không giữa Nga và Ukraine, điều mà Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gợi ý có thể là một lựa chọn, ông Peskov cho biết chưa có thỏa thuận nào đạt được về một lệnh ngừng bắn như vậy và các cuộc đàm phán cần được tiến hành một cách kín đáo.