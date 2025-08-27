Chiến sự Ukraine ngày 1.280: Ukraine sắp thất thế UAV, sẽ trang bị tên lửa giá rẻ?

Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị một UAV chiến đấu tại thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar Ảnh: Reuters

Hãng TASS ngày 26.8 dẫn lời chuyên gia quân sự Alexander Stepanov tại Viện Luật pháp và An ninh quốc gia Nga cho rằng Ukraine sẽ nhận được các tên lửa có chi phí thấp hơn ít nhất 8 lần so với hệ thống Storm Shadow đã được phương Tây cung cấp trước đó.

Theo ông, NATO đang thay đổi do nhận ra rằng việc cung cấp những vũ khí đắt tiền cho Ukraine là thiếu thực tế.

"Ở thời điểm này, Lầu Năm Góc và NATO nói chung đang bắt đầu tính toán và nhận ra rằng việc tiêu tốn các hệ thống chính xác đắt đỏ chỉ để giữ cho chế độ Kyiv tồn tại là không hoàn toàn hợp lý", ông nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng các tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất, có giá 2 triệu euro mỗi quả, là quá đắt. "Chính vì lý do đó mà tên lửa ERAM được phát triển, và chúng rẻ gần 8 lần", ông cho biết.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Hôm 25.8, tờ The Wall Street Journal đưa tin Mỹ vừa phê duyệt bán 3.300 tên lửa tấn công tầm xa ERAM cho Ukraine, dự kiến sẽ bàn giao trong vòng 6 tuần.

Gói viện trợ quân sự tổng thể cho Ukraine, phần lớn được tài trợ bởi các nước Liên minh châu Âu (EU), lên tới 850 triệu USD. Chưa rõ liệu các loại vũ khí khác có được tính trong con số này hay không, nhưng dữ liệu cho thấy giá của một quả tên lửa ERAM không vượt quá 250.000 USD.

Ông Stepanov cho rằng bên hưởng lợi chính là tập đoàn quốc phòng khổng lồ RTX Corporation của Mỹ, nhà phát triển và cung cấp tên lửa trên, và cuối cùng là các quỹ đầu tư lớn sở hữu và quản lý tài sản của RTX, bao gồm Vanguard Group Inc., State Street Corp., BlackRock Inc.

Trang Sky News ngày 26.8 cho rằng Ukraine đã biến máy bay không người lái thành vũ khí hiệu quả nhất chống lại Nga. Nhưng hiện nay, giới phân tích cho rằng họ đang mất dần ưu thế trên bầu trời Ukraine.

Công ty sản xuất UAV General Cherry được thành lập bởi các tình nguyện viên tại Ukraine ngay khi chiến sự bùng nổ, ban đầu chỉ sản xuất 100 chiếc mỗi tháng, nhưng giờ đây con số này đã tăng gấp 1.000 lần. Quan chức Andriy Lavrenovych của công ty cho biết như vậy vẫn chưa đủ.

"Người Nga có rất nhiều quân, rất nhiều phương tiện, và các binh sĩ của chúng tôi mỗi ngày đều nói rằng chúng tôi cần nhiều hơn, cần thêm vũ khí, cần tốt hơn, cần nhanh hơn, cần cao hơn", ông cho biết.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết Nga đã tăng số lượng UAV, trong khi do thiếu kinh phí, Ukraine vẫn chưa thể mở rộng quy mô.

Một đoạn video được công bố vào tháng trước và quay tại một trong những nhà máy UAV khổng lồ mới của Nga, cho thấy hàng trăm UAV tấn công Geranium xếp hàng sẵn sàng phóng vào Ukraine.

Theo giới quan sát, Nga đã tinh chỉnh công nghệ để sản xuất các phiên bản UAV cảm tử nhanh và chết chóc hơn. Nga đang sử dụng quy mô và số lượng để lật ngược tình thế đối với Ukraine. Họ còn làm chủ công nghệ UAV điều khiển bằng sợi quang và chống nhiễu.

Reuters ngày 26.8 dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chặn và phá hủy 43 UAV của Ukraine trong đêm.

Ngoài ra, quyền Thống đốc vùng Rostov của Nga, ông Yury Slyusar, cho biết vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk đã được dập tắt vào ngày 26.8. Vụ cháy do UAV của Ukraine gây ra hôm 21.8.

Về phía Ukraine, trang Ukrainska Pravda đưa tin Nga tấn công tại tỉnh Sumy vào ngày 26.8 khiến 3 người bị thương, bên cạnh việc gây thiệt hại hạ tầng năng lượng và liên lạc.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay đều bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine ngày 26.8 cho biết đã làm tê liệt các cơ sở hậu cần của Nga ở Crimea, sau các vụ tấn công bằng UAV. "Chiến dịch đã vô hiệu hóa các cơ sở hậu cần hỗ trợ hoạt động và hỗ trợ chiến đấu cho các đơn vị quân đội Nga", lực lượng này cho biết.

Quân đội Ukraine chưa tiết lộ các cơ sở bị tấn công là gì, loại vũ khí nào đã được sử dụng, cũng như chưa cung cấp thêm chi tiết về tác động.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.