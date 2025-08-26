Chiến sự Ukraine ngày 1.279: Kyiv cố gắng giành lợi thế, đàm phán hòa bình vẫn 'khó'

Ukraine tái kiểm soát 3 làng tại khu vực Donetsk

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 3 làng Mykhailivka, Zelenyi Hai và Volodymyrivka (phía đông Donetsk), theo Reuters. Sau đó, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine báo cáo rằng thêm một ngôi làng nữa là Novomykhailivka cũng đã được kiểm soát và xác nhận sự rút quân của lực lượng Nga khỏi khu vực.

Hiện trường tan hoang ở một địa điểm thuộc khu vực Donetsk, Ukraine ngày 24.8.2025 ẢNH: AP

Ông Oleksandr Syrskyi cho hay thêm: "Tình hình gần khu vực Pokrovsk thực sự khó khăn. Đối phương đã tập trung nỗ lực chính vào khu vực này. Nhưng chúng ta phải giữ vững phòng tuyến".

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine trong ngày 25.8 cũng đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cảng Ust-Luga và các khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Kursk ở vùng biên giới Nga.

Vụ việc đã khiến sân bay Pulkovo thuộc thành phố St.Petersburg (Nga) phải đóng cửa. Một máy bay chở toàn bộ khách du lịch Nga sáng 25.8 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tallinn, Estonia thay vì sân bay Pulkovo.

Bà Margot Holts, Trưởng bộ phận truyền thông và tiếp thị của sân bay Tallinn, đã xác nhận vụ việc. Bà nói: "Chiếc máy bay đã được hướng dẫn đến Tallinn vì không thể hạ cánh xuống Pulkovo do sân bay tạm thời đóng cửa".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.8 cho biết các quan chức Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để thảo luận về cuộc gặp tiềm năng giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo The Kyiv Independent, ông Zelensky đang có kế hoạch thảo luận về các cuộc đàm phán tiềm năng với phía Nga trong cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg vào tối 25.8. "Chúng tôi muốn hiểu từ phía Mỹ liệu Nga đã sẵn sàng và theo hình thức nào cho một cuộc gặp song phương, và cuối cùng là 3 bên", theo ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin (từ trái sang)

ẢNH: AFP

Trước đó, ông Zelensky ngày 24.8 khẳng định cuộc gặp với ông Putin vẫn là "cách hiệu quả nhất để tiến về phía trước", đồng thời kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Nga - Ukraine.

Cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã có những "nhượng bộ đáng kể" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, đồng thời không loại trừ khả năng Washington áp đặt thêm các lệnh trừng phạt để gây sức ép với Moscow nhằm hướng tới hòa bình.

Bình luận về tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus hôm 24.8 đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Ông Petraeus lập luận rằng Mỹ và các đồng minh cần phải thay đổi cán cân quyền lực bằng cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. "Gỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine, tịch thu 300 tỉ USD dự trữ bị đóng băng của Nga tại các nước châu Âu để chuyển cho Ukraine. Thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, thậm chí bao gồm cả ngân hàng Gazprom, và hạn chế xuất khẩu dầu mỏ hơn nữa so với hiện tại".

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 25.8 khẳng định nước này không có ý định triển khai quân đội tới Ukraine như một phần của các biện pháp đảm bảo an ninh. "Thông tin này là sai sự thật. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là rõ ràng và nhất quán", ông Lâm Kiếm lưu ý.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Die Welt dẫn nguồn thạo tin cho hay phía Trung Quốc đã chuẩn bị triển khai lực lượng quân sự của mình tại Ukraine trong khuôn khổ một phái bộ gìn giữ hòa bình.

Trong chuyến thăm đến thủ đô Kyiv, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil ngày 25.8 nhấn mạnh sự ủng hộ của Berlin dành cho Ukraine không hề suy giảm. "Chúng tôi vẫn là nhà tài trợ lớn thứ 2 của Ukraine trên toàn thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Ukraine có thể tiếp tục dựa vào Đức", Reuters dẫn lời ông Klingbeil nói.

Giới chức Ukraine và Đức họp bàn tại Kyiv ngày 25.8.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Klingbeil khẳng định Đức sẽ "chịu trách nhiệm" trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine. Bộ trưởng Klingbeil thúc giục Tổng thống Putin thể hiện sự quan tâm đến tiến trình hòa bình tại Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Ông Klingbeil cho biết Ukraine cần tham gia vào các cuộc đàm phán và cần phải có lệnh ngừng bắn cũng như đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho một nền hòa bình lâu dài. "Vì mục đích này, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ trên phạm vi quốc tế", vị quan chức Đức cho hay.

Hãng thông tấn DPA đưa tin Đức đã cung cấp tổng cộng 50,5 tỉ euro (55 tỉ USD) để hỗ trợ Ukraine kể từ tháng 2.2022. Theo kế hoạch tài chính, Đức dự định tiếp tục cung cấp cho Ukraine hơn 8 tỉ euro viện trợ quân sự song phương hàng năm cho đến năm 2027.

Cùng với Đức, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho hay nước này dự kiến viện trợ 8,45 tỉ USD cho Ukraine vào năm 2026. Bàn về vấn đề đảm bảo an ninh, ông Store cho biết đảm bảo quan trọng nhất là cung cấp cho Ukraine khả năng phòng thủ mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong các cuộc thảo luận.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal và người đồng cấp Lithuania Dovile Sakaliene ngày 25.8 đã ký một thỏa thuận để bắt đầu sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Theo ông Shmyhal, động thái trên sẽ giúp các công ty Ukraine mở rộng hoạt động tại Lithuania và tạo cơ hội trao đổi công nghệ giữa 2 nước. Bộ trưởng Shmyhal cũng nhấn mạnh rằng Lithuania sẽ tiếp tục phân bổ 0,25% GDP của mình để viện trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2027, theo Đài RBC Ukraine.