Thế giới

Anh, EU triệu tập đại sứ Nga do ảnh hưởng trong vụ tấn công Kyiv

Vi Trân
Vi Trân
28/08/2025 19:54 GMT+7

Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã triệu tập đại diện ngoại giao Nga sau khi cáo buộc Moscow tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine khiến tòa nhà Hội đồng Anh và tòa nhà có văn phòng phái đoàn EU bị hư hại.

Không quân Ukraine ngày 28.8 thông báo Nga đã phóng 598 máy bay không người lái (UAV) và 31 quả tên lửa để tấn công lãnh thổ nước này trong đêm, theo Reuters. Không quân Ukraine nói đã bắn hạ và vô hiệu hóa 563 UAV cùng 26 tên lửa.

Ukraine nói thủ đô Kyiv bị ảnh hưởng nặng nhất với ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. AP đưa tin gần 100 tòa nhà bị hư hại, gồm tòa nhà Hội đồng Anh (British Council) tại Kyiv và tòa nhà có văn phòng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU).

Nội thất bị hư hại bên trong tòa nhà có trụ sở phái đoàn EU tại Kyiv sau cuộc tấn công đầu ngày 28.8

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Anh Keir Starmer lên án cuộc tấn công, trong khi Ngoại trưởng David Lammy triệu tập Đại sứ Nga tại Anh để làm việc.

Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cũng triệu tập một nhà ngoại giao Nga tại Brussels (Bỉ) để làm việc về thiệt hại gây ra cho phái đoàn EU tại Kyiv sau đợt tấn công đêm qua.

Cao ủy EU về quản lý khủng hoảng Hadja Lahbib cho biết các cửa sổ tại văn phòng phái đoàn bị vỡ và trần nhà sập.

Khói bốc lên tại Kyiv sau đợt tấn công rạng sáng 28.8

ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói có 2 vụ nổ xảy ra cách tòa nhà có phái đoàn EU 50 m. Bà cho hay không có nhân viên nào của phái đoàn EU bị thương. Vị quan chức tuyên bố EU sẽ sớm ban hành gói cấm vận thứ 19 lên Nga và xúc tiến việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để giúp Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tấn công các cơ sở quân sự-công nghiệp và căn cứ không quân tại Ukraine. Đợt tấn công được thực hiện với tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, UAV, tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay. Nga tuyên bố đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu. Moscow lâu nay nhấn mạnh chỉ tấn công mục tiêu quân sự và không nhắm vào cơ sở dân sự.

Nga chưa bình luận gì về việc Anh và EU triệu tập đại diện ngoại giao.

