Thế giới

Tân Thủ tướng Nepal tuyên bố sẽ không cầm quyền quá 6 tháng

Vi Trân
Vi Trân
14/09/2025 16:27 GMT+7

Bà Sushila Karki, Thủ tướng lâm thời Nepal, tuyên bố sẽ đáp ứng kỳ vọng của người biểu tình nhưng chỉ cầm quyền trong 6 tháng.

Trong phát biểu công khai đầu tiên vào ngày 14.9 từ khi nhậm chức hôm 12.9, tân Thủ tướng Nepal Sushila Karki (73 tuổi) tuyên bố sẽ hành động theo kỳ vọng của thế hệ trẻ Gen Z, những người đứng sau phong trào biểu tình gần đây dẫn đến sự ra đi của chính phủ tiền nhiệm, theo AFP.

Tân Thủ tướng Nepal tuyên bố sẽ không cầm quyền quá 6 tháng - Ảnh 1.

Bà Sushila Karki phát biểu tại văn phòng thủ tướng ở Kathmandu ngày 14.9

ẢNH: AFP

"Điều mà nhóm người này yêu cầu là chấm dứt tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Các bạn và tôi phải quyết tâm hoàn thành điều đó", bà Karki nói trước các quan chức.

Chính phủ Nepal ngày 14.9 thông báo số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình từ ngày 8.9 là ít nhất 72 người và 2.113 người bị thương.

Thủ tướng Karki và các quan chức đã dành một phút mặc niệm trước cuộc họp ngày 14.9 tại khu tòa nhà chính phủ Singha Durbar, nơi có nhiều tòa nhà bị đốt cháy trong đợt biểu tình.

Tân Thủ tướng Nepal tuyên bố sẽ không cầm quyền quá 6 tháng - Ảnh 2.

Thủ tướng Nepal Sushila Karki và các quan chức dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân của đợt biểu tình

ẢNH: AFP

Bà Karki cho biết không hề lường trước việc sẽ trở thành thủ tướng. Trước đó, việc bổ nhiệm bà Karki được thống nhất sau các cuộc họp căng thẳng giữa Tổng tham mưu trưởng quân đội Ashok Raj Sigdel, Tổng thống Ram Chandra Paudel và đại diện nhóm biểu tình Gen Z. 

Quốc hội Nepal đã bị giải tán và các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 5.3.2026.

"Chúng tôi sẽ không ở đây quá 6 tháng trong bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm và cam kết bàn giao cho quốc hội và các bộ trưởng kế tiếp", bà Karki phát biểu.

Nepal giải tán quốc hội, có nữ thủ tướng đầu tiên

Nepal giải tán quốc hội, có nữ thủ tướng đầu tiên

Tổng thống Nepal đã ký quyết định giải tán quốc hội theo đề xuất từ tân Thủ tướng lâm thời Sushila Karki.

