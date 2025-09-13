Nepal giải tán quốc hội, có nữ thủ tướng đầu tiên

Theo The Times of India ngày 13.9, Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel đã ký quyết định giải tán quốc hội theo đề xuất của tân Thủ tướng Sushila Karki - người cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Nepal, quyết định có hiệu lực từ 23 giờ ngày 12.9 và cuộc bầu cử quốc hội mới sẽ được ấn định vào tháng 3 năm sau.

Bà Sushila Karki, 73 tuổi, cựu Chánh án Tòa án tối cao Nepal, sẽ dẫn dắt chính phủ lâm thời sau nhiều ngày bất ổn chính trị. Trước đó, cựu Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã từ chức sau các cuộc biểu tình phản đối chính phủ lan rộng trên cả nước. Đã có hơn 50 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Trong lễ nhậm chức tại dinh tổng thống, bà Karki tuyên thệ theo Điều 80 Hiến pháp Nepal, cam kết thực hiện nhiệm vụ thủ tướng. Tổng thống Paudel đã chúc mừng và bày tỏ hy vọng bà sẽ thành công trong việc điều hành đất nước.

Bà Sushila Karki (phải) chào Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel sau lễ tuyên thệ tại thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 12.9

ẢNH: AP

Bà Karki dự kiến sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng vào nội các của mình trong vòng vài ngày tới. Bà cũng là người được các nhóm biểu tình ủng hộ dẫn dắt chính phủ lâm thời. Nhóm thanh niên biểu tình cũng đã tụ tập bên ngoài dinh tổng thống để ăn mừng việc bà Karki nhậm chức, theo BBC.

Việc bổ nhiệm Karki diễn ra sau khi Tổng thống Paudel tổ chức tham vấn với giới lãnh đạo quân sự, các đảng phái chính trị, chuyên gia pháp lý và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, cũng như những người biểu tình trẻ.

Thách thức cho chính phủ của bà Karki trước mắt là khôi phục trật tự tại đất nước sau những bất ổn chính trị, đồng thời dẫn dắt chính phủ lâm thời đến khi tổ chức cuộc bầu cử mới.