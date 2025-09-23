Biểu tình ở Brazil phản đối dự luật ân xá ông Bolsonaro và đồng minh

Theo AP, những lời kêu gọi xuống đường đã gia tăng sau khi hạ viện Brazil ngày 16.9 thông qua sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt quy trình bắt giữ hoặc khởi tố hình sự đối với các nghị sĩ. Hôm sau, hạ viện bỏ phiếu đẩy nhanh dự luật được các nghị sĩ cánh hữu ủng hộ với nội dung có thể ân xá ông Bolsonaro, các đồng minh thân cận nhất của nhà cựu lãnh đạo và hàng trăm người bị kết tội trong vụ chính biến hồi tháng 1.2023. Tại São Paulo, 42.400 người tham gia biểu tình, trong khi 41.800 người xuống đường ở Rio de Janeiro, theo ước tính của Đại học São Paulo và tổ chức phi lợi nhuận More in Common.

Người biểu tình ở Rio de Janeiro hôm 21.9 Ảnh: AFP

Ngày 11.9, ông Bolsonaro bị tuyên án 27 năm và 3 tháng tù giam vì tìm cách lật ngược kết quả bầu cử trong năm 2022. Ông là cựu tổng thống đầu tiên lãnh án tù vì tội này tại nước này. Trong khi đó, ông Bolsonaro khẳng định bản thân vô tội.

Các cuộc khảo sát cho thấy Brazil vẫn chia rẽ sâu sắc về ông Bolsonaro. Theo kết quả cuộc khảo sát do Datafolha thực hiện và công bố hôm 16.9, 50% số người được hỏi cho rằng ông Bolsonaro nên vào tù, trong khi 43% không đồng ý và 7% từ chối trả lời.