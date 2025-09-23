Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Biểu tình ở Brazil phản đối dự luật ân xá ông Bolsonaro và đồng minh

Thụy Miên
Thụy Miên
23/09/2025 05:17 GMT+7

Ngày 21.9 (giờ địa phương), hàng chục ngàn người ở Brazil đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp 26 bang và quận liên bang để phản đối dự luật có thể dẫn đến ân xá cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro và đồng minh.

Theo AP, những lời kêu gọi xuống đường đã gia tăng sau khi hạ viện Brazil ngày 16.9 thông qua sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt quy trình bắt giữ hoặc khởi tố hình sự đối với các nghị sĩ. Hôm sau, hạ viện bỏ phiếu đẩy nhanh dự luật được các nghị sĩ cánh hữu ủng hộ với nội dung có thể ân xá ông Bolsonaro, các đồng minh thân cận nhất của nhà cựu lãnh đạo và hàng trăm người bị kết tội trong vụ chính biến hồi tháng 1.2023. Tại São Paulo, 42.400 người tham gia biểu tình, trong khi 41.800 người xuống đường ở Rio de Janeiro, theo ước tính của Đại học São Paulo và tổ chức phi lợi nhuận More in Common.

Biểu tình ở Brazil phản đối dự luật ân xá ông Bolsonaro và đồng minh - Ảnh 1.

Người biểu tình ở Rio de Janeiro hôm 21.9

Ảnh: AFP

Ngày 11.9, ông Bolsonaro bị tuyên án 27 năm và 3 tháng tù giam vì tìm cách lật ngược kết quả bầu cử trong năm 2022. Ông là cựu tổng thống đầu tiên lãnh án tù vì tội này tại nước này. Trong khi đó, ông Bolsonaro khẳng định bản thân vô tội.

Các cuộc khảo sát cho thấy Brazil vẫn chia rẽ sâu sắc về ông Bolsonaro. Theo kết quả cuộc khảo sát do Datafolha thực hiện và công bố hôm 16.9, 50% số người được hỏi cho rằng ông Bolsonaro nên vào tù, trong khi 43% không đồng ý và 7% từ chối trả lời.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Brazil tính xin tị nạn chính trị tại Argentina?

Cựu Tổng thống Brazil tính xin tị nạn chính trị tại Argentina?

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro được cho là từng có ý định xin tị nạn chính trị tại quốc gia láng giềng Argentina trước khi bị bắt vì cáo buộc âm mưu đảo chính.

Brazil và Colombia nói gì giữa lúc Mỹ điều tàu chiến, F-35 gần Venezuela?

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro lãnh án 27 năm tù, Mỹ phản ứng

Khám phá thêm chủ đề

biểu tình Brazil Bolsonaro rio de janeiro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận