Cựu Tổng thống Brazil tính xin tị nạn chính trị tại Argentina?

Cảnh sát liên bang Brazil cho biết các tin nhắn được tìm thấy trên điện thoại của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho thấy ông từng có ý định trốn sang Argentina và xin tị nạn chính trị, theo các tài liệu mà hãng tin AP xem được vào ngày 20.8.

Báo cáo dài 170 trang cho thấy ông Bolsonaro đã soạn thảo một yêu cầu xin tị nạn chính trị để gửi đến chính phủ của Tổng thống Argentina Javier Milei vào ngày 10.2.2024. Ông lưu tài liệu này 2 ngày sau khi nhà chức trách lục soát nhà và văn phòng của ông trong khuôn khổ cuộc điều tra âm mưu đảo chính.

Ông Bolsonaro là đồng minh và từng dự lễ nhậm chức của ông Milei vào tháng 12.2023 trong khi đương kim Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva không đến dự.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chào đón Tổng thống Argentina Javier Milei tại một hội nghị ở bang Santa Catarina (Brazil) hồi tháng 7.2024 ẢNH: AFP

Gần thời điểm đó, ông Bolsonaro thừa nhận đã ở 2 đêm tại Đại sứ quán Hungary ở Brasilia, làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể đang cố gắng tránh bị bắt giữ.

Kế hoạch xin tị nạn ở Argentina là một phần của cáo buộc cản trở công lý rộng lớn hơn, trong đó ông Bolsonaro bị cho là đã vi phạm các biện pháp phòng ngừa được áp đặt theo lệnh quản thúc tại gia và lan truyền nội dung đến các đồng minh của mình "nhằm trực tiếp tấn công các thể chế dân chủ của Brazil, đặc biệt là Tòa án Tối cao và thậm chí Quốc hội Brazil", theo báo cáo.

AP đã xem xét bằng chứng của cảnh sát, bao gồm các tin nhắn trên ứng dụng nhắn tin và tin nhắn thoại, sau khi cảnh sát chuyển các tài liệu này đến Tòa án Tối cao Brazil.



Trong một lá thư dài 33 trang gửi đến ông Milei, ông Bolsonaro tuyên bố ông bị đàn áp chính trị ở Brazil. Cả hai đều là những người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần đây quyết định áp thuế 50% lên hàng xuất khẩu của Brazil nhằm phản đối vụ xét xử ông Bolsonaro.

"Tôi, Jair Messias Bolsonaro, yêu cầu tị nạn chính trị từ Ngài tại Cộng hòa Argentina, theo chế độ khẩn cấp, vì tôi đang bị đàn áp chính trị ở Brazil và lo sợ cho tính mạng của mình", cựu lãnh đạo Brazil viết.

Ông Bolsonaro đã bị Tòa án Tối cao Brazil tịch thu hộ chiếu vào ngày 8.2.2024. Ông đã nhiều lần tìm cách lấy lại hộ chiếu, bao gồm trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump đầu năm nay. Thẩm phán Alexandre de Moraes, người giám sát vụ án, đã bác bỏ tất cả các yêu cầu vì cựu tổng thống được cho là có nguy cơ bỏ trốn.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro rời một bệnh viện ở Brasilia sau cuộc kiểm tra y tế ngày 16.8. Ông đang bị quản thúc tại gia và được cho phép tạm thời rời khỏi nhà vì lý do kiểm tra sức khỏe ẢNH: AP

Người phát ngôn Manuel Adorni của Tổng thống Milei, cho biết chính phủ Argentina chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào. Ông Bolsonaro không bình luận về cuộc điều tra.

Ông Bolsonaro đang chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Brazil liên quan đến cáo buộc âm mưu đảo chính. Ông Bolsonaro sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác nếu tổng chưởng lý quyết định truy tố ông.

Thẩm phán Alexandre de Moraes đã cho luật sư của ông Bolsonaro 48 giờ để giải thích lý do tại sao cựu Tổng thống Brazil tìm kiếm tị nạn chính trị ở Argentina và không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa khác của lệnh quản thúc tại gia, chẳng hạn như tránh liên lạc với những người ngoài vòng gia đình.