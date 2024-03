Cựu Tổng thống Brazil ở 2 ngày trong đại sứ quán Hungary khi bị điều tra hình sự

Bộ Ngoại giao Brazil hôm 25.3 (giờ địa phương) đã triệu tập đại sứ Hungary để yêu cầu giải thích lý do ông Bolsonaro lưu trú 2 đêm tại đại sứ quán Hungary ở thủ đô Brasília từ ngày 12-14.2, tờ The Guardian đưa tin.

Sự việc bắt đầu từ một đoạn phim trích từ an ninh mà tờ The New York Times thu được, trong đó cho thấy ông Bolsonaro đã ở trong đại sứ quán Hungary, cách dinh thự của ông không xa.

Thời điểm ông Bolsonaro xuất hiện tại đại sứ quán Hungary diễn ra chỉ 4 ngày sau khi 2 trợ lý của ông bị bắt vì nghi ngờ âm mưu lật đổ chính phủ Brazil.

The New York Times suy đoán rằng việc lưu trú của ông Bolsonaro cho thấy ông đang "tìm cách tận dụng tình bạn" với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán của Hungary để cố gắng trốn tránh hệ thống tư pháp Brazil.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro dự một sự kiện ở TP.Sao Paulo (Brazil) hôm 25.3 REUTERS

Đại sứ Hungary được cho là đã giữ im lặng trong cuộc gặp kéo dài 20 phút với các nhà ngoại giao Brazil.

Ông Bolsonaro hôm 25.3 đã xác nhận thông tin ông xuất hiện ở đại sứ quán Hungary. Ông nói với trang Metrópoles của Brazil: "Tôi sẽ không phủ nhận rằng mình đã ở trong đại sứ quán. Tôi sẽ không nói mình đã đến nơi nào khác".

"Tôi có một nhóm bạn với một số nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới. Họ lo lắng. Tôi nói chuyện với họ về những vấn đề có lợi cho đất nước chúng ta. Chấm hết. Phần còn lại chỉ là suy đoán", ông Bolsonaro cho biết thêm.



Luật sư của cựu tổng thống sau đó xác nhận thân chủ đến đại sứ quán chỉ "để giữ liên lạc với chính quyền của một quốc gia thân thiện".

Ông Bolsonaro đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra hình sự liên quan cáo buộc làm giả hồ sơ tiêm chủng Covid-19, biển thủ các món quà đắt tiền của nước ngoài và nghiêm trọng nhất là ông ta âm mưu lật đổ chính phủ của người kế nhiệm.



Vào ngày 8.2, ông Bolsonaro buộc phải giao nộp hộ chiếu theo yêu cầu của cảnh sát liên bang, nhằm phục vụ điều tra âm mưu đảo chính vào ngày 8.1.2023. Khi đó, những người ủng hộ ông đã gây bạo loạn ở thủ đô.