Cựu Tổng thống Brazil bị kết tội, ông Trump không hài lòng
Cựu Tổng thống Brazil bị kết tội, ông Trump không hài lòng

La Vi
La Vi
12/09/2025 12:46 GMT+7

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 11.9 đã bị đa số thẩm phán Tòa án Tối cao kết tội âm mưu đảo chính nhằm duy trì quyền lực sau khi thua cuộc bầu cử năm 2022. Đây là một đòn giáng mạnh vào phong trào dân túy cực hữu do ông gây dựng.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bị kết án 27 năm tù.

Hôm 11.9, ông bị kết tội âm mưu đảo chính nhằm ở lại quyền lực sau khi thất cử năm 2022.

Phán quyết theo đa số của hội đồng 5 thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao Brazil khiến ông Bolsonaro trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này bị kết tội vì tấn công nền dân chủ.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Carmen Lucia cho biết có đầy đủ bằng chứng cho thấy ông Bolsonaro hành động "với mục đích làm xói mòn nền dân chủ và các thể chế".

Phán quyết này là một đòn giáng mạnh vào phong trào dân túy cực hữu mà ông đã dẫn dắt tại Brazil.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông ngạc nhiên và rất không hài lòng với bản án.

Ông Trump, người trước đây đã gọi vụ án này là một "cuộc săn phù thủy", hiện đã trừng phạt Brazil bằng việc tăng thuế quan, các biện pháp trừng phạt nhắm vào thẩm phán chủ tọa, và thu hồi thị thực của hầu hết các thành viên thuộc Tòa án Tối cao Brazil.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã cho rằng bản án là bất công và nhấn mạnh: "Mỹ sẽ có đáp trả tương xứng với cuộc săn phù thủy này".

Tuy nhiên, khác với các đồng nghiệp của mình, Thẩm phán Luiz Fux trước đó vào hôm 10.9 lại tuyên bố cựu tổng thống vô tội đối với tất cả các cáo buộc.

Ý kiến khác biệt này có thể mở đường cho các khiếu nại đối với phán quyết.

