FBI công bố ảnh đối tượng, tìm thấy súng bắn tỉa trong vụ ám sát Charlie Kirk

Giới chức không nói rằng người này là nghi phạm bắn súng.

Các nhà điều tra cho biết đã tìm thấy khẩu súng trường mà họ tin là đã được sử dụng để sát hại ông Kirk. Phía điều tra cũng đang nắm giữ đoạn video từ camera an ninh chưa được công bố về kẻ bắn súng.

Tại một cuộc họp báo ở Utah, giới chức cho biết họ có video theo dõi đường di chuyển của kẻ bắn súng, khi người này trèo lên mái nhà để thực hiện vụ tấn công trong sự kiện tại Đại học Thung lũng Utah. Nghi phạm được cho là "ở độ tuổi đại học".

Hình ảnh của "đối tượng cần quan tâm" trong vụ nổ súng khiến ông Charlie Kirk thiệt mạng ẢNH: REUTERS

Ông Kirk bị bắn khi đang trả lời một câu hỏi từ một khán giả về các vụ xả súng hàng loạt.

Giới chức cho biết kẻ sát nhân đã đến khuôn viên trường vài phút trước khi sự kiện bắt đầu. Đó là một buổi trò chuyện của ông Kirk được tổ chức ngoài trời trước khoảng 3.000 người tại trường đại học ở Orem (bang Utah).

Ông Robert Bohls, đặc vụ phụ trách của FBI, cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy khẩu súng có thể là vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Ông Kirk là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại một lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 11.9, ông Trump gọi ông Kirk là "người bảo vệ tự do".

Ông cho biết: “Tôi xin thông báo rằng tôi sẽ sớm trao tặng cho ông Charlie Kirk Huân chương Tự do của tổng thống sau khi ông qua đời".

Ông Kirk (32 tuổi) được ghi nhận là đã giúp xây dựng sự ủng hộ của đảng Cộng hòa trong tầng lớp cử tri trẻ tuổi.

Ông có mặt ở Utah trong khuôn khổ chuỗi chương trình "American Comeback Tour" dự kiến gồm 15 sự kiện tại các trường đại học Mỹ.