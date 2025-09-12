Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FBI công bố ảnh đối tượng, tìm thấy súng bắn tỉa trong vụ ám sát Charlie Kirk
Video Thế giới

FBI công bố ảnh đối tượng, tìm thấy súng bắn tỉa trong vụ ám sát Charlie Kirk

La Vi
12/09/2025 10:26 GMT+7

Hôm 11.9, FBI đã công bố hai bức ảnh về một người mà cơ quan này mô tả là "đối tượng cần quan tâm" trong vụ nổ súng khiến ông Charlie Kirk thiệt mạng.

Giới chức không nói rằng người này là nghi phạm bắn súng.

Các nhà điều tra cho biết đã tìm thấy khẩu súng trường mà họ tin là đã được sử dụng để sát hại ông Kirk. Phía điều tra cũng đang nắm giữ đoạn video từ camera an ninh chưa được công bố về kẻ bắn súng.

Tại một cuộc họp báo ở Utah, giới chức cho biết họ có video theo dõi đường di chuyển của kẻ bắn súng, khi người này trèo lên mái nhà để thực hiện vụ tấn công trong sự kiện tại Đại học Thung lũng Utah. Nghi phạm được cho là "ở độ tuổi đại học".

FBI công bố ảnh 'đối tượng cần quan tâm' trong vụ ám sát Charlie Kirk - Ảnh 1.

Hình ảnh của "đối tượng cần quan tâm" trong vụ nổ súng khiến ông Charlie Kirk thiệt mạng

ẢNH: REUTERS

Ông Kirk bị bắn khi đang trả lời một câu hỏi từ một khán giả về các vụ xả súng hàng loạt.

Giới chức cho biết kẻ sát nhân đã đến khuôn viên trường vài phút trước khi sự kiện bắt đầu. Đó là một buổi trò chuyện của ông Kirk được tổ chức ngoài trời trước khoảng 3.000 người tại trường đại học ở Orem (bang Utah).

Ông Robert Bohls, đặc vụ phụ trách của FBI, cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy khẩu súng có thể là vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Ông Kirk là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại một lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 11.9, ông Trump gọi ông Kirk là "người bảo vệ tự do".

Ông cho biết: “Tôi xin thông báo rằng tôi sẽ sớm trao tặng cho ông Charlie Kirk Huân chương Tự do của tổng thống sau khi ông qua đời".

Ông Kirk (32 tuổi) được ghi nhận là đã giúp xây dựng sự ủng hộ của đảng Cộng hòa trong tầng lớp cử tri trẻ tuổi.

Ông có mặt ở Utah trong khuôn khổ chuỗi chương trình "American Comeback Tour" dự kiến gồm 15 sự kiện tại các trường đại học Mỹ.

Chấn động vụ bắn chết Charlie Kirk, đồng minh quan trọng của ông Trump

Chấn động vụ bắn chết Charlie Kirk, đồng minh quan trọng của ông Trump

Nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk, một đồng minh mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết hôm 10.9 tại một sự kiện ở Utah, và thống đốc bang này xem đây là một vụ ám sát chính trị.

Xem thêm bình luận