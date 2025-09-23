Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nhận nhà nước Palestine có ý nghĩa ra sao?
Video Thế giới

Công nhận nhà nước Palestine có ý nghĩa ra sao?

Tường Vi
23/09/2025 15:15 GMT+7

Ngày 22.9, một số nhà lãnh đạo thế giới đã chính thức công nhận nhà nước Palestine, chỉ một ngày sau khi các cường quốc phương Tây lớn bao gồm Anh, Canada và Úc ra thông báo tương tự.

Giữa lúc cuộc chiến tàn khốc đang tiếp diễn ở Gaza, ngày càng nhiều cường quốc phương Tây đang chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Hiện tại, khoảng 150 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc công nhận một nhà nước Palestine độc lập.

Có một phái đoàn Nhà nước Palestine tại Liên Hiệp Quốc - nhưng chỉ với tư cách quan sát viên và không có quyền bỏ phiếu. Để đạt được tư cách thành viên đầy đủ sẽ cần một quá trình rất phức tạp.

Chuyên gia Victor J. Willi của Viện Trung Đông Thụy Sĩ cho hay: "Về cơ bản, để có được tư cách thành viên đầy đủ tại Liên Hiệp Quốc, bạn cần một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và ở đó có Mỹ - nước có quyền phủ quyết".

Các cơ quan ngoại giao Palestine trên khắp thế giới do Chính quyền Palestine (PA) điều hành được công nhận trên phạm vi quốc tế.

PA, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mahmoud Abbas, có quyền tự trị hạn chế ở một số khu vực tại Bờ Tây bị chiếm đóng, theo các thỏa thuận với Israel.

Còn Dải Gaza đã được tổ chức Hamas kiểm soát kể từ khi nhóm này giành chiến thắng trong một cuộc nội chiến vào năm 2007.

Bốn nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine, Israel giận dữ

Bốn nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine, Israel giận dữ

Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha đồng loạt công nhận nhà nước Palestine vào hôm 21.9, một động thái bắt nguồn từ sự bất bình về cuộc chiến tàn khốc ở Gaza và nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Nhưng diễn biến này cũng đã khiến Israel phản ứng dữ dội.

