Thế giới

Mỹ muốn các nước Ả Rập và Hồi giáo đưa lực lượng quân sự đến Gaza?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
23/09/2025 09:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình bày với các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo đề xuất về hòa bình và quản lý Gaza hậu xung đột.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp đa phương với các nhà lãnh đạo của 8 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) ngày 23.9, theo The Times of Israel.

Mỹ muốn các nước Ả Rập và Hồi giáo đưa lực lượng quân sự đến Gaza? - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ tòa tháp Al-Ghefari sau các cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 15.9.2025

ẢNH: REUTERS

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cuộc họp sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của Qatar, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, UAE và Jordan. Ông Trump dự kiến sẽ trình bày kế hoạch của Mỹ về việc quản lý Gaza hậu chiến mà cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã xây dựng trong những tháng gần đây.

Ngoài việc trả tự do cho con tin và chấm dứt chiến sự, ông Trump dự kiến sẽ thảo luận về những nguyên tắc liên quan việc Israel rút quân khỏi Gaza và mô hình quản trị Gaza hậu chiến, không có sự tham gia của Hamas, theo Axios.

Mỹ cũng muốn các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đồng ý cử lực lượng quân sự tới Gaza để tạo điều kiện cho Israel rút quân, đồng thời để bảo đảm nguồn tài chính cho giai đoạn chuyển tiếp và tái thiết.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22.9, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhắc lại lời đề nghị của nước này về việc cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình để giúp ổn định Gaza sau chiến sự kéo dài. Ông Subianto lần đầu đưa ra lời đề nghị này vào năm 2024. Tính đến nay, Indonesia vẫn là quốc gia duy nhất công khai làm như vậy.

Mưu tính của Israel khi phá hủy loạt nhà cao tầng ở Gaza

Cùng ngày, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị tái thiết Gaza ngay khi lệnh ngừng bắn đạt được để huy động nguồn tài trợ cần thiết cho kế hoạch tái thiết của người Ả Rập - Hồi giáo.

Trong một diễn biến khác, Hamas ngày 22.9 soạn thảo một lá thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu ông đảm bảo lệnh ngừng bắn 60 ngày ở Gaza để đổi lấy việc thả một nửa trong số 48 con tin còn lại, theo Fox News dẫn nguồn thạo tin.

Theo The Times of Israel dẫn một nguồn thạo tin khác, bức thư hiện do Qatar giữ và sẽ chuyển cho Tổng thống Trump vào cuối tuần này. Các quan chức hy vọng bức thư nêu trên sẽ giúp khởi động lại các cuộc đàm phán ngừng bắn và giải cứu con tin tại Gaza, vốn đã bị đình trệ.

Israel và cái giá phải trả

Israel và cái giá phải trả

Sau gần 2 năm bùng phát xung đột, Israel thực thi chiến lược an ninh mới đã giúp cho nước này chiếm ưu thế lớn, làm suy yếu đối thủ mạnh mẽ, nhưng hành động quá tay nên đang phải gánh chịu thiệt hại về chính trị.

Anh, Canada, Úc đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine

Hamas tung hình ảnh 'chia tay' 48 con tin, tuyên bố Israel sẽ không còn gặp lại

