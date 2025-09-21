Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Anh, Canada, Úc đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine

Vi Trân
21/09/2025 20:55 GMT+7

Tối 21.9, ba nước Anh, Canada và Úc đồng loạt công bố quyết định công nhận Nhà nước Palestine như một phần của nỗ lực quốc tế hướng đến một giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Thủ tướng Canada Mark Carney viết trên mạng xã hội X rằng Canada công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác để xây dựng lời hứa về tương lai hòa bình cho Nhà nước Palestine lẫn Nhà nước Israel.

Anh, Canada, Úc đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine - Ảnh 1.

Người biểu tình cầm cờ Palestine tại London (Anh) hôm 6.9

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Úc Anthony Albanese trong tuyên bố chung với Ngoại trưởng Penny Wong cho biết "nước Úc công nhận độc lập và chủ quyền của Nhà nước Palestine, công nhận tính hợp pháp và khao khát từ lâu của người dân Palestine về một nhà nước của riêng họ".

Ông Albanese cho rằng giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine là con đường duy nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân hai nước.

"Tổng thống Chính quyền Palestine đã tái khẳng định sự công nhận đối với quyền tồn tại của Israel, và đã đưa ra các cam kết trực tiếp cho Úc, gồm cam kết tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và cải cách quan trọng về tài chính, quản trị và giáo dục", ông Albanese tuyên bố, nhấn mạnh Hamas sẽ không đóng vai trò nào tại Palestine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng khẳng định quyết định công nhận không phải là phần thưởng cho Hamas vì lực lượng này "không thể có tương lai hay vai trò nào trong chính quyền và an ninh" của Palestine, theo tờ The Guardian. Ông Starmer cho biết sẽ ra lệnh gia tăng cấm vận các nhân vật thuộc Hamas trong những tuần tới.

Mặt khác, ông Starmer cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, khẳng định cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người tạo ra đã chạm mức độ nghiêm trọng mới. "Cuộc tiến công vài tuần gần đây, nạn đói và sự tàn phá là hoàn toàn không thể chấp nhận", nhà lãnh đạo cho biết.

Anh, Canada, Úc đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine - Ảnh 2.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anh hôm 18.9

ẢNH: REUTERS

Quyết định của 3 nước được dự định vài tháng trước và chính thức công bố trong ngày 21.9, ngay trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) vào tuần sau, nơi nhiều nước khác dự kiến cũng công nhận Nhà nước Palestine.

Ngoại trưởng Palestinen Varsen Aghabekian Shahin hoan nghênh động thái trên, cho rằng các nước đang đi vào con đường không thể đảo ngược, giúp đảm bảo giải pháp hai nhà nước và đưa sự độc lập và chủ quyền của Palestine đến gần hơn, theo Reuters.

"Nó có thể không chấm dứt chiến sự vào ngày mai nhưng đó là một bước tiến mà chúng tôi cần để xây dựng và khuếch trương", bà Shahin nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng việc thành lập Nhà nước Palestine sẽ đe dọa sự tồn vong của Israel, tuyên bố phản đối nỗ lực này tại Liên Hiệp Quốc vào tuần sau, theo AFP.

Ngày 12.9, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

