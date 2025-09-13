Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua giải pháp hai nhà nước Israel - Palestine

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/09/2025 09:22 GMT+7

Ngày 12.9, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Tuyên bố dài 7 trang, do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng bảo trợ, đặt ra các bước đi cụ thể nhằm chấm dứt xung đột Israel - Palestine. Mang tên "Tuyên bố New York", văn kiện nêu rõ “các bước cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược” hướng tới giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine.

Reuters ngày 12.9 đưa tin tuyên bố đã được thông qua với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua giải pháp hai nhà nước Israel - Palestine - Ảnh 1.

Kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 12.9 về nghị quyết liên quan giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine

ẢNH: AFP

Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tonga, Israel và Mỹ là các thành viên bỏ phiếu chống, trong khi nhiều quốc gia Ả Rập và các nước đồng minh bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ tuyên bố.

Tuyên bố lên án vụ tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, ngoài ra cũng lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường và hạ tầng dân sự ở Dải Gaza, tình trạng bao vây dẫn đến khủng hoảng nhân đạo quốc tế trầm trọng.

Văn kiện này cũng kêu gọi giải giáp Hamas, loại trừ tổ chức khỏi quyền quản lý Gaza, bình thường hóa quan hệ Israel với các nước Ả Rập và thiết lập các đảm bảo an ninh tập thể. Tuyên bố được nghị quyết thông qua nêu rõ cuộc chiến ở Gaza "phải chấm dứt ngay lập tức" và ủng hộ việc triển khai một phái bộ ổn định quốc tế tạm thời theo ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là cốt lõi của tiến trình hòa bình Trung Đông, với Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình và an ninh.

Bộ Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine hoan nghênh nỗ lực của Pháp và Ả Rập Xê Út nhằm tạo ra kế hoạch khả thi hướng tới giải pháp hai nhà nước. Cơ quan này cũng kêu gọi kích hoạt mọi cơ chế để chấm dứt sự kiểm soát của Israel và đạt được các quyền hợp pháp của người dân Palestine, theo Al Jazeera.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết nghị quyết trên đảm bảo sự cô lập quốc tế đối với Hamas. "Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc thông qua văn bản lên án Hamas và kêu gọi nhóm này đầu hàng và giải giáp", ông Barrot viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Mỹ coi tuyên bố trên làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nghiêm túc nhằm chấm dứt xung đột. Phó đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Morgan Ortagus phát biểu tại Đại hội đồng rằng nghị quyết trên "khiến Hamas mạnh thêm và gây tổn hại đến triển vọng hòa bình, trong ngắn và dài hạn".

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon cho rằng tuyên bố trên một chiều và chỉ Hamas là bên có lợi.

Khám phá thêm chủ đề

Liên Hiệp Quốc hai nhà nước israel Palestine gaza đại hội đồng tuyên bố new york
