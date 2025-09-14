Liên Hiệp Quốc ủng hộ giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông

Tuyên bố lên án các cuộc tấn công nhằm vào Israel do lực lượng Hamas tiến hành hôm 7.10.2023. Đồng thời, tuyên bố cũng chỉ trích những cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza, cùng những biện pháp phong tỏa, hạn chế viện trợ cho lãnh thổ này. Đại hội đồng LHQ nhấn mạnh cần phải chấm dứt ngay cuộc xung đột ở Gaza và kêu gọi triển khai một phái bộ dưới sự ủy nhiệm của HĐBA LHQ đến Gaza để ổn định tình hình.

Phiên bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ Tuyên bố New York tại trụ sở LHQ hôm qua (giờ VN) Ảnh: Reuters

Tất cả các nước Ả Rập ở Vùng Vịnh đều ủng hộ tuyên bố trên, trong khi Israel và Mỹ bỏ phiếu chống. Reuters đưa tin tuyên bố dài 7 trang là kết quả của hội nghị quốc tế tại LHQ hồi tháng 7, do Ả Rập Xê Út và Pháp chủ trì, và lúc đó Mỹ và Israel cũng đã tẩy chay.

Cùng ngày, một nghị quyết ủng hộ tuyên bố đã nhận được 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho hay nghị quyết đánh dấu lần đầu tiên LHQ thông qua văn bản lên án Hamas, kêu gọi lực lượng này đầu hàng và giải tán.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay (giờ VN) đến Israel trong khuôn khổ công du Trung Đông. Trước khi lên đường, ông Rubio đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại Nhà Trắng.