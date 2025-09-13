Trung Đông giữa vòng xoáy căng thẳng mới

"Sẽ không có Nhà nước Palestine"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11.9 đã ký một kế hoạch mở rộng khu định cư E1 ở Bờ Tây gây tranh cãi, theo Reuters. Trong chuyến thăm khu định cư Maale Adumim ở Bờ Tây, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: "Sẽ không có Nhà nước Palestine, vùng đất này thuộc về chúng ta", đồng thời khẳng định mục tiêu của nước này là bảo vệ di sản, lãnh thổ và an ninh.

Theo kế hoạch, Israel sẽ xây dựng 3.412 căn hộ mới tại một khu phố phía tây Ma'ale Adumim, chỉ cách Đông Jerusalem vài kilomet. "Dự án sẽ nhân đôi quy mô thành phố Ma'ale Adumim. Sẽ có 70.000 người ở đây trong 5 năm. Đây sẽ là một sự thay đổi to lớn", theo Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng Netanyahu. Tổ chức phi lợi nhuận Peace Now (Israel) dự báo hạ tầng có thể khởi công trong vài tháng tới, còn việc xây dựng nhà ở có thể bắt đầu trong khoảng một năm.

Hội đồng Bảo an LHQ họp về vụ Israel không kích vào thủ đô Doha (Qatar) Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich khẳng định nước này sẽ sớm ăn mừng việc sáp nhập Bờ Tây. Trước đó, nhiều quan chức cánh hữu Israel đã kêu gọi sáp nhập một phần hoặc toàn bộ Bờ Tây. Đây được coi là động thái đáp trả của Israel trước việc một số nước phương Tây tuyên bố ý định công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong tháng 9 này, theo The Times of Israel.

Về phần mình, ông Nabil Abu Rudeineh, phát ngôn viên của Tổng thống Palestine, khẳng định một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô là chìa khóa cho hòa bình tại Trung Đông, đồng thời lên án các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và cáo buộc ông Netanyahu "đẩy toàn bộ khu vực xuống vực thẳm". Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh và Đức đã lên án việc phê duyệt dự án E1 của ông Netanyahu, gọi đây là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Mỹ cảnh báo Israel sẽ sáp nhập Bờ Tây khi nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine

Giới quan sát nhận định việc Israel thúc đẩy sáng kiến E1 có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, đồng thời thu hẹp đáng kể cơ hội đạt được giải pháp hai nhà nước.

Đấu khẩu tại LHQ

Ngày 11.9, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ra tuyên bố lên án gay gắt việc Israel không kích thủ đô Doha (Qatar) hôm 9.9, đồng thời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Theo Al Jazeera, tuyên bố này được toàn bộ 15 thành viên HĐBA nhất trí thông qua, gồm cả Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel. HĐBA cũng khẳng định "ưu tiên" hiện nay là "giải cứu con tin, bao gồm cả những người đã bị Hamas sát hại, cũng như chấm dứt chiến sự và nỗi khổ đau ở Gaza".

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cáo buộc Israel cố gắng phá hoại nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza bằng cách tấn công nhà lãnh đạo Hamas ở Doha, song vẫn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian.

Về phần mình, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon phát biểu về vụ không kích rằng: "Cuộc tấn công vào Qatar gửi đi thông điệp cần lan tỏa khắp phòng họp này. Không có nơi ẩn náu cho khủng bố, dù ở Gaza, Tehran hay Doha. Khủng bố không được miễn trừ. Chúng tôi sẽ hành động chống lại những kẻ cầm đầu khủng bố dù chúng có ẩn náu ở đâu".

Cũng tại cuộc họp HĐBA, quyền Đại sứ Mỹ Dorothy Shea nhắc lại lời của Tổng thống Donald Trump rằng việc Israel không kích Qatar không phục vụ lợi ích của Israel hay Mỹ. "Tuy nhiên, không thành viên nào được phép lợi dụng sự việc này để đặt nghi vấn về cam kết của Israel trong việc đưa con tin trở về", bà Shea nhấn mạnh.