Trung Đông chưa yên tiếng súng

Đây là câu trả lời của Hamas sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Hamas trả tự do cho toàn bộ 20 con tin còn bị giam giữ.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích thông điệp trên của Hamas là không có gì mới mẻ. Văn phòng ông Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh cuộc chiến ở Gaza chỉ chấm dứt khi mọi con tin được thả, Hamas phải hạ vũ khí, phi quân sự hóa toàn bộ Gaza, Israel kiểm soát an ninh trên toàn lãnh thổ và chính quyền dân sự mới được thiết lập để quản lý Gaza.

Lực lượng Israel dọc theo biên giới Gaza hôm 3.9 Ảnh: Reuters

Cùng ngày, theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel tuyên bố sẽ giáng đòn trừng phạt vào lực lượng Houthi ở Yemen, sau khi Houthi đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Trước đó trong ngày 4.9, quân đội Israel cho biết một tên lửa phóng từ Yemen đã rơi bên ngoài lãnh thổ Israel.

Phía Houthi nói đã bắn tên lửa đạn đạo vào sân bay Ben Gurion của Tel Aviv. Còn ở Li Băng, Bộ Y tế nước này ghi nhận ít nhất 5 người chết trong các đợt không kích của Israel hôm 4.9 vào miền nam. Quân đội Israel chưa bình luận về thông báo của Li Băng, nhưng xác nhận đã hạ một thành viên của Hezbollah trong cuộc không kích vào thị trấn Yater.