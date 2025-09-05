Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Đông chưa yên tiếng súng

Thụy Miên
Thụy Miên
05/09/2025 05:00 GMT+7

Hôm qua, lực lượng Hamas tái khẳng định sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận toàn diện về Gaza, theo đó toàn bộ con tin Israel sẽ được thả để đổi lấy việc trả tự do cho một số tù nhân Palestine, theo Reuters.

Đây là câu trả lời của Hamas sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Hamas trả tự do cho toàn bộ 20 con tin còn bị giam giữ. 

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích thông điệp trên của Hamas là không có gì mới mẻ. Văn phòng ông Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh cuộc chiến ở Gaza chỉ chấm dứt khi mọi con tin được thả, Hamas phải hạ vũ khí, phi quân sự hóa toàn bộ Gaza, Israel kiểm soát an ninh trên toàn lãnh thổ và chính quyền dân sự mới được thiết lập để quản lý Gaza.

Trung Đông chưa yên tiếng súng - Ảnh 1.

Lực lượng Israel dọc theo biên giới Gaza hôm 3.9

Ảnh: Reuters

Cùng ngày, theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel tuyên bố sẽ giáng đòn trừng phạt vào lực lượng Houthi ở Yemen, sau khi Houthi đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Trước đó trong ngày 4.9, quân đội Israel cho biết một tên lửa phóng từ Yemen đã rơi bên ngoài lãnh thổ Israel. 

Phía Houthi nói đã bắn tên lửa đạn đạo vào sân bay Ben Gurion của Tel Aviv. Còn ở Li Băng, Bộ Y tế nước này ghi nhận ít nhất 5 người chết trong các đợt không kích của Israel hôm 4.9 vào miền nam. Quân đội Israel chưa bình luận về thông báo của Li Băng, nhưng xác nhận đã hạ một thành viên của Hezbollah trong cuộc không kích vào thị trấn Yater.

Israel triệu tập quân dự bị, tham mưu trưởng bất đồng với nội các

Tin liên quan

Nhiều diễn biến mới giữa căng thẳng Trung Đông

Nhiều diễn biến mới giữa căng thẳng Trung Đông

Lực lượng Houthi đột kích văn phòng LHQ ở Yemen và tấn công tàu của Israel ở biển Đỏ, trong khi có thông tin Mỹ lên kế hoạch riêng về Gaza.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Đông Palestine Hamas israel houthi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận