Nhiều diễn biến mới giữa căng thẳng Trung Đông

Hãng Reuters dẫn lời lực lượng Houthi ở Yemen ngày 1.9 cho biết lực lượng này vừa phóng một tên lửa nhắm vào tàu dầu Scarlet Ray của Israel gần thành phố Yanbu của Ả Rập Xê Út bên bờ biển Đỏ. Công ty An ninh hàng hải Ambrey (Anh) cho biết tên lửa nổ gần tàu, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và tiếp tục hành trình. Vụ việc là một trong những diễn biến leo thang căng thẳng mới, sau khi Israel ngày 28.8 không kích thủ đô Sanaa của Yemen khiến người đứng đầu chính quyền Houthi Ahmed al-Rahawi cùng một số lãnh đạo các cơ quan khác thiệt mạng.

Các tay súng Houthi tại tang lễ các lãnh đạo lực lượng này tại Sanaa (Yemen) hôm 1.9 Ảnh: Reuters

Lực lượng Houthi hôm 31.8 còn đột kích văn phòng các cơ quan LHQ ở Sanaa và bắt giữ ít nhất 11 người. Hãng AP dẫn lời một quan chức LHQ và một lãnh đạo Houthi cho biết các văn phòng của Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) bị đột kích. Theo phát ngôn viên UNICEF Ammar Ammar, "nhiều nhân viên" cơ quan này bị bắt giữ và các cơ quan LHQ đang kiểm tra số lượng cụ thể. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho hay có 11 người bị bắt giữ, đồng thời lên án việc lực lượng Houthi "xông vào trụ sở WFP, tịch thu tài sản của LHQ và tìm cách xâm nhập các trụ sở khác của LHQ ở Sanaa". Ông Guterres kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những nhân viên bị bắt giữ hôm 31.8, cũng như những người đã bị giam giữ trước đó.

Rộ tin Israel tính việc sáp nhập Bờ Tây Trong một diễn biến khác, trang Axios ngày 31.8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Israel đang nghiêm túc thảo luận kế hoạch sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây. Theo các nguồn thạo tin, Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer và Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói rằng Israel có thể sáp nhập một số vùng ở Bờ Tây, nếu châu Âu cương quyết công nhận Nhà nước Palestine. Nhiều quốc gia như Úc, Canada, Pháp, Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ vào tháng 9. Mỹ và Israel đã phản đối ý định trên, cảnh báo sẽ có các biện pháp cứng rắn áp lên chính quyền Palestine.

Đặc phái viên LHQ tại Yemen Hans Grundberg cho biết các vụ bắt giữ diễn ra ở Sanaa và Hodeida. Houthi chưa bình luận về các vụ đột kích trên.

Cũng tại Trung Đông, tờ The Washington Post ngày 1.9 dẫn một kế hoạch dài 38 trang đang lưu hành trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nội dung Mỹ sẽ điều hành Dải Gaza trong ít nhất một thập niên, di dời người dân và xây dựng nơi đây thành khu du lịch và trung tâm sản xuất. Cụ thể, dân số 2 triệu người ở Gaza sẽ ít nhất tạm thời rời đi, thông qua việc "tự nguyện" sang một quốc gia khác, hoặc chuyển vào các khu vực hạn chế tại vùng lãnh thổ này trong thời gian tái thiết. Những người sở hữu đất đai sẽ được trao một tài sản kỹ thuật số để đổi lấy quyền tái phát triển tài sản của họ.

Ngoài ra, mỗi người Palestine rời đi sẽ được cấp 5.000 USD tiền mặt cùng trợ cấp chi trả tiền thuê nhà trong 4 năm. Họ cũng sẽ được cung cấp lương thực trong vòng 1 năm. Kế hoạch mang tên Quỹ Tái thiết, Thúc đẩy kinh tế và Chuyển đổi Gaza (GREAT Trust), do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF-Mỹ) xây dựng.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Hồi tháng 2, Tổng thống Trump lần đầu công khai nói rằng Mỹ nên "đảm nhận" Gaza và tái thiết vùng đất này sau khi tái định cư người dân Gaza sang nơi khác.