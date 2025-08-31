Mỹ bất chấp đồng minh, cấm tổng thống Palestine dự họp Liên Hiệp Quốc

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Abbas - người đã xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm ngoái - và khoảng 80 người Palestine khác sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Quyết định của Washington từ chối và thu hồi thị thực đối với các thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine (PA) có trụ sở tại Bờ Tây.

Một số bộ trưởng ngoại giao đến dự một cuộc họp của Liên minh Châu Âu tại Copenhagen hôm 30.8 đã chỉ trích động thái của đồng minh hùng mạnh nhất của Israel.

Ông Mahmoud Abbas đã xuất hiện tại Đại hội đồng LHQ năm ngoái ẢNH: REUTERS

Văn phòng của Tổng thống Abbas cho biết họ rất ngạc nhiên trước quyết định của Mỹ về thị thực, mà phía Palestine cho là đã vi phạm "thỏa thuận trụ sở" của Liên Hiệp Quốc năm 1947.

Theo thỏa thuận này, Mỹ thường được yêu cầu cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận Liên Hiệp Quốc tại New York.

Bộ Ngoại giao Mỹ biện minh cho quyết định của mình bằng cách nhắc lại những cáo buộc lâu nay của Mỹ và Israel rằng PA và PLO đã không bác bỏ chủ nghĩa cực đoan trong khi thúc đẩy "sự công nhận đơn phương" đối với một nhà nước Palestine.

Các quan chức Palestine bác bỏ những cáo buộc như vậy và cho rằng các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian trong nhiều thập niên qua đã không thể chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và đảm bảo một nhà nước Palestine độc lập.

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận vấn đề thị thực với Bộ Ngoại giao Mỹ.