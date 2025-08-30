Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump cắt đặc quyền được Mật vụ bảo vệ của bà Kamala Harris?
Video Thế giới

Ông Trump cắt đặc quyền được Mật vụ bảo vệ của bà Kamala Harris?

Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng
30/08/2025 19:56 GMT+7

Truyền thông Mỹ ngày 29.8 đưa tin Tổng thống Donald Trump đã hủy những thủ tục bố trí đội Mật vụ bảo vệ cựu Phó tổng thống Kamala Harris.

Bà Kamala Harris nhiều khả năng sẽ mất đi các đặc quyền được Mật vụ bảo vệ, mà nếu thuê bảo vệ tư nhân với cấp độ tương tự có thể tiêu tốn hàng triệu USD mỗi năm, CNN cho hay.

Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.


Khám phá thêm chủ đề

Trump harris Bộ An ninh Nội địa Mỹ Cơ quan Mật vụ Mỹ Kamala Harris Bang California Joe Biden Kristi Noem Nhà Trắng tổng thống Mật vụ an ninh cựu phó tổng thống Cố vấn Đặc vụ Donald Trump Tổng thống Trump
