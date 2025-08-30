Ông Trump cắt đặc quyền được Mật vụ bảo vệ của bà Kamala Harris?

Bà Kamala Harris nhiều khả năng sẽ mất đi các đặc quyền được Mật vụ bảo vệ, mà nếu thuê bảo vệ tư nhân với cấp độ tương tự có thể tiêu tốn hàng triệu USD mỗi năm, CNN cho hay.

Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.



