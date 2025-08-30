Iran sắp bị LHQ tái cấm vận, điều gì sẽ xảy ra?

Iran bác bỏ cáo buộc từ phương Tây rằng nước này đang theo đuổi vũ khí hạt nhân. Nhưng ba cường quốc này khẳng định Iran đã vi phạm thỏa thuận năm 2015 và đã khởi động cơ chế nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt.

Iran đang làm gì?

Israel và Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran trong cuộc xung đột Israel-Iran hồi tháng 6.

Các cuộc tấn công của Israel khi đó đã tiêu diệt nhiều nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của LHQ cho biết Iran đang tăng cường làm giàu uranium "đột ngột" lên độ tinh khiết 60%, gần mức 90% dùng cho vũ khí.

Các quốc gia phương Tây khẳng định mức độ làm giàu cao như vậy là không cần thiết cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình của họ là vì hòa bình - "khoa học là sức mạnh".

Iran đối mặt với lệnh tái cấm vận ẢNH: REUTERS

Chuyên gia Sanam Vakil thuộc viện nghiên cứu Chatham House ở London nhận định: "Sau cuộc chiến với Israel hồi tháng 6, Iran đã trục xuất các thanh sát viên IAEA khỏi Tehran nên các cơ sở hạt nhân của họ không được đánh giá, và thiệt hại đối với những cơ sở này chưa được IAEA thẩm định. Chưa có bất kỳ đánh giá chính thức nào từ cơ quan quốc tế. Chỉ tồn tại một số đánh giá tình báo.

Trong bối cảnh thiếu giám sát đó, thực sự không có sự rõ ràng. Iran có thể lợi dụng tình trạng thiếu giám sát này để đạt được một số tiến bộ nếu chương trình của họ, hoặc một số bộ phận và thành phần của chương trình còn tồn tại. Đồng thời, Iran có thể cố gắng sử dụng sự thiếu giám sát như một điểm đòn bẩy để giành được một số nhượng bộ và quay lại bàn đàm phán".