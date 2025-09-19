Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel tăng sức ép cực độ lên TP.Gaza

Vi Trân
Vi Trân
19/09/2025 05:44 GMT+7

Quân đội Israel đang đẩy mạnh chiến dịch tiến công tại TP.Gaza trong khi nhiều nước rục rịch kế hoạch gây áp lực lên Tel Aviv nhằm chấm dứt thảm cảnh đối với dân thường Palestine.

Không nơi nào an toàn

AP hôm qua đưa tin binh sĩ và xe tăng Israel tiếp tục tiến sâu vào TP.Gaza sau khi bắt đầu chiến dịch trên bộ tại đây từ ngày 16.9. Đợt tiến công được mở đường trước bằng các cuộc oanh tạc của máy bay và pháo binh, đã buộc nhiều người phải di tản khỏi thành phố. Theo Đài al-Jazeera, quân đội Israel đang gia tăng sức ép cực độ nhằm buộc hàng trăm ngàn người Palestine từ miền bắc Dải Gaza di chuyển xuống các khu vực đông đúc ở miền trung và miền nam.

Israel tăng sức ép cực độ lên TP.Gaza - Ảnh 1.

Người Palestine di tản từ miền bắc xuống tới miền trung Dải Gaza ngày 18.9

Ảnh: AFP

Vào cuối tháng 8, LHQ ước tính có khoảng 1 triệu người cư ngụ tại TP.Gaza và các vùng lân cận, trong đó 350.000 người được Israel cho là đã rời đi. Mặc dù quân đội Israel đã mở một số hành lang tạm thời cho việc sơ tán nhưng nhiều người nói không còn nơi nào an toàn trên khắp dải đất. Hơn 90% người dân Dải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự và phần lớn phải di dời nhiều lần. Một số người buộc phải ở lại vì quá nghèo để mua lều bạt và trả tiền vận chuyển. Tuy nhiên, dù đi hay ở, họ cũng đối diện với nguy hiểm.

"Không có ngày nào không có bom rơi và người chết ở miền nam. Vậy có phải tôi đang trốn khỏi cái chết này để sang cái chết khác?", nhà nghiên cứu truyền thông Fatima al-Zahra Sahweil đang bám trụ tại TP.Gaza sau 19 lần di tản nói với tờ The Guardian.

Quân đội Israel đã oanh tạc hơn 150 mục tiêu tại TP.Gaza từ ngày 16.9 và đánh sập nhiều tòa nhà cao tầng được cho là nơi Hamas triển khai lực lượng trinh sát. Mặt khác, các nhà quản lý cho biết sóng điện thoại và internet đã bị cắt đứt, khiến người dân không còn cách nào để gọi cấp cứu. Việc điều phối sơ tán và chia sẻ thông tin cũng bị cản trở. Theo thông báo từ Cơ quan Y tế Dải Gaza do Hamas quản lý, tổng số người thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 10.2023 đến nay đã vượt mốc 65.000 người.

Israel tuyên bố 'Gaza bốc cháy', LHQ công bố kết quả điều tra tội diệt chủng

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua cảnh báo chiến dịch của Israel tại miền bắc Dải Gaza đã đẩy nhiều bệnh viện quá tải đến bờ vực sụp đổ. Hơn 20 tổ chức cứu trợ tại Dải Gaza hôm 17.9 kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn cuộc tiến công của Israel tại TP.Gaza.

Sức ép lên Israel

Ủy ban Châu Âu ngày 17.9 đề xuất cấm vận hai bộ trưởng cực hữu và đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Israel nhằm phản ứng đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza cũng như những hành động tại Bờ Tây. Trong khi đó, truyền thông Anh loan tin rằng Thủ tướng Keir Starmer sẽ công nhận Nhà nước Palestine ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm London.

Hồi tháng 7, ông Starmer nói sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ (bắt đầu từ ngày 23.9) nếu Israel không đáp ứng một số điều kiện về cải thiện tình hình nhân đạo tại Dải Gaza. Các điều kiện này khả năng cao không được thực hiện và ông Starmer được cho là đã hoãn công bố quyết định công nhận vì sợ ảnh hưởng đến cuộc họp báo chung với ông Trump trong ngày 18.9.

Đến nay, Nhà nước Palestine đã được 147/193 thành viên LHQ công nhận. Một số nước như Pháp, Canada và Úc tuyên bố sẽ làm điều này tại LHQ vào tuần sau, theo Reuters. Israel lên án những động thái này, gọi đó là phần thưởng cho Hamas và không giúp gì cho người Palestine hay việc giải cứu con tin, chấm dứt xung đột.

