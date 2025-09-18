Tiêm kích Israel phóng tên lửa đạn đạo từ biển Đỏ để tấn công Qatar?

Hôm 9.9, Israel bất ngờ tấn công giới thủ lĩnh Hamas tại thủ đô Doha của Qatar, lật ngược nỗ lực ngoại giao nhiều tháng của quốc gia vùng Vịnh nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel.

Tiêm kích F-15D của Israel mang theo tên lửa Blue Sparrow bản thử nghiệm ẢNH: KHÔNG QUÂN ISRAEL

Hãng tin AP ngày 18.9 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các tên lửa được các máy bay của Israel từ biển Đỏ phóng đến, nhắm vào nơi giới thủ lĩnh Hamas đang tụ họp để xem xét đề xuất ngừng bắn. Vị quan chức nắm trực tiếp thông tin về cuộc tấn công và giấu tên vì lý do tình báo.

Một quan chức quốc phòng khác của Mỹ cho hay đợt tấn công được triển khai từ bên ngoài không phận Qatar, là cuộc tấn công "ngoài đường chân trời", thuật ngữ quân đội Mỹ thường sử dụng cho các cuộc không kích tầm xa.

Các tên lửa đạn đạo sau khi được phóng vào không gian sẽ bay theo quỹ đạo hình vòng cung và tiến đến mục tiêu, giúp né tránh không phận của các nước vùng Vịnh quanh Qatar, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, nước mà Israel lâu nay muốn đạt thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vụ nổ tại Doha (Qatar) sau cuộc không kích của Israel ngày 9.9 ẢNH: AP

Các tên lửa cũng bay từ tây sang đông, hướng mà Qatar và lực lượng Mỹ đồn trú có thể ít chuẩn bị hơn. Mối đe dọa chính của Qatar chủ yếu xuất phát từ Iran ở phía bắc hoặc từ Yemen ở phía nam, nơi lực lượng Houthi đang hiện diện.

Sau khi bay vào tầng trên của bầu khí quyển trái đất, thậm chí là vào không gian, tên lửa đạn đạo sẽ rơi xuống với tốc độ nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh.

Qatar đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối). Patriot không thể đạt đến tầm cao của tên lửa đạn đạo nhưng THAAD có thể. Tuy nhiên, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết Israel đã sử dụng loại vũ khí không bị radar phát hiện, theo báo Ynetnews.

Mỹ cho biết đã thông báo cho Qatar ngay khi phát hiện nhưng các quan chức Doha nói rằng lời cảnh báo được đưa ra sau khi tên lửa va chạm. Một quan chức Israel tiết lộ có khoảng 10 máy bay tham gia chiến dịch, phóng khoảng 10 tên lửa.

Tòa nhà tại Doha (Qatar) bị hư hại sau vụ tấn công của Israel hôm 9.9 ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích nhận định rằng Israel có thể đã phóng tên lửa tầm xa từ ngoài không phận Qatar. Israel sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo phóng từ trên không như Golden Horizon và IS02 ROCKS, loại được cho là đã được dùng để tấn công Iran hồi tháng 6.

Chuyên gia tên lửa Jeffrey Lewis tại Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) đoán rằng tên lửa tấn công Doha có thể là Golden Horizon hoặc một biến thể của tên lửa Sparrow.

Tên lửa Sparrow của Israel có tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km. Khoảng cách từ biển Đỏ đến mục tiêu có thể là 1.700 km.

Không kích Qatar, Israel tự làm xấu đi quan hệ với các quốc gia Ả Rập

Ông Lewis cho hay tên lửa Sparrow có phiên bản với đầu đạn trơ, dù không chứa thuốc nổ nhưng vẫn tạo ra lực tác động lớn đến vài trăm kg thuốc nổ TNT. Loại tên lửa này được suy đoán là liên quan vụ tấn công Qatar bởi thiệt hại gây ra là hạn chế và một cây xăng gần địa điểm bị tấn công đã không bị phát nổ.

Quân đội Israel và các bên liên quan chưa bình luận về thông tin của AP.