Tình báo Israel ‘quay xe’ khiến quân đội phải không kích Qatar?

Theo The Times of Israel ngày 13.9, nội bộ Israel đã có sự chia rẽ về kế hoạch không kích Qatar, được quân đội thực hiện hôm 9.9. Theo đó, tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir, Giám đốc Mossad David Barnea và cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi đã phản đối kế hoạch tấn công.

Một quan chức Israel cho biết đa số các cơ quan quốc phòng Israel phản đối tấn công Qatar. “Lập trường khá rõ ràng. Đang có đàm phán về việc thả con tin Israel và nên thực hiện các cuộc thảo luận. Mọi người đều hiểu một hoạt động như thế này vào thời điểm hiện tại có thể gây hậu quả cho các con tin”, quan chức này nói.

Ảnh vệ tinh khu vực trung tâm được cho là nơi Israel không kích vào thủ đô Doha, Qatar ngày 9.9 ẢNH: AP

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ không kích thủ đô Doha (Qatar) gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, quyền Giám đốc cơ quan an ninh (Shin Bet) được biết dưới mật danh “Mem”, và Bộ trưởng Chiến lược Ron Dermer.

Cơ quan tình báo Mossad thậm chí đã vạch ra chiến dịch trên bộ trong những tuần quan nhằm ám sát các nhà lãnh đạo Hamas, song đã không triển khai. Điều này buộc Israel tính đến kịch bản không kích Qatar, The Washington Post ngày 12.9 dẫn các nguồn thạo tin.

Ông Barnea phản đối ý định hạ thủ lĩnh Hamas ở Qatar, do Mossad có quan hệ ổn định với Doha, cũng như Qatar đang là bên trung gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Ông Trump nói đã cố ngăn Israel tấn công vào Qatar nhưng bất thành

Cuộc không kích của Israel ngày 9.9 bị cho là đã không hạ được thủ lĩnh Hamas nào. Trong ngày 12.9, Hamas thông báo lãnh đạo Khalil al-Hayya hoạt động ở Qatar đã đi dự đám tang con trai Hammam, bác bỏ tin đồn ông bị thiệt mạng trong cuộc không kích của Tel Aviv.

Cũng liên quan đợt tấn công này, tờ The Wall Street Journal ngày 12.9 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Israel đã tính toán cuộc tấn công để không phải tiến vào không phận Ả Rập Xê Út, đồng thời không cho Washington nhiều thời gian để có thể phản đối.

Tờ báo cho hay 8 chiếc tiêm kích F-15 và 4 tiêm kích F-35 đã tham gia chiến dịch, bay từ phía nam Israel đến biển Đỏ, trước khi phóng tên lửa đạn đạo vào Qatar.

Israel đã chờ sát đến lúc gần tấn công mới thông báo cho Mỹ. Quân đội Mỹ đã phát hiện mục tiêu là thủ đô Doha của Qatar, sau khi cảm biến vệ tinh xác định nhiệt từ tên lửa. Khi Mỹ thông báo cho Qatar thì tên lửa đã được khai hỏa 10 phút trước đó.