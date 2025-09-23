Lãnh đạo thế giới họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giữa xung đột, căng thẳng toàn cầu

Hệ thống an ninh nghiêm ngặt và hàng rào kim loại được thiết lập khắp các khu phố tại trung tâm Manhattan vào ngày 16.9, khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung cho khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Gần 150 nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao của chính phủ sẽ phát biểu trong sự kiện kéo dài sáu ngày này, diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Gaza và Ukraine đang ở giai đoạn căng thẳng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết: "Có một quan niệm dai dẳng cho rằng [mong muốn] hòa bình là ngây thơ... Trong khi chúng ta họp ở đây, thường dân đang bị nhắm đến và luật pháp quốc tế bị chà đạp tại Gaza, Ukraine, Sudan và nhiều nơi khác. Để đối mặt với những thách thức này, chúng ta không chỉ phải bảo vệ Liên Hiệp Quốc, mà còn phải làm [tổ chức này] lớn mạnh".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp cấp cao tại trụ sở Liên hợp quốc ở Thành phố New York, Mỹ hôm 22.9 ẢNH: REUTERS

Nhân vật chính của Đại hội đồng năm nay là Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiệm kỳ thứ hai của ông được đánh dấu bằng các đợt cắt giảm viện trợ nước ngoài nghiêm trọng từ Mỹ.

Ông Trump từng mô tả LHQ có "tiềm năng lớn" nhưng tổ chức quốc tế này cần phải "chấn chỉnh lại".

Ông David Miliband, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), nhận định cuộc họp thường niên năm nay sẽ quan trọng hơn mọi năm: "Quý vị thấy Trung Quốc nói 'Chúng tôi là tương lai của hệ thống đa phương'. Quý vị thấy Mỹ nói 'Chúng tôi đặt nước Mỹ lên đầu'. Ở đây có một khoảng trống cần được lấp đầy. Và tôi nghĩ rằng trong khi với người Mỹ, LHQ có vẻ như là một bộ máy quan liêu hay một vụ tắc đường ở New York, thì với phần còn lại của thế giới, họ đang tìm kiếm sự lãnh đạo".

Cuộc họp diễn ra khi cuộc chiến giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza sắp bước sang năm thứ hai, và cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Tuần trước, ông Guterres nhấn mạnh lúc này chính là thời điểm để giải quyết các vấn đề đó: "Chúng ta thực sự cần các nhà lãnh đạo đến đây và xoay chuyển tình thế; đến đây và hiểu rằng hợp tác quốc tế là vô cùng quan trọng trong thời điểm như thế này; đến đây và thực hiện các cuộc đàm phán hòa giải cần thiết để ít nhất tạo ra hy vọng về hòa bình trong một số tình huống chúng ta đang đối mặt".