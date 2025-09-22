Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bốn nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine, Israel giận dữ
Video Thế giới

Bốn nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine, Israel giận dữ

La Vi
La Vi
22/09/2025 14:29 GMT+7

Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha đồng loạt công nhận nhà nước Palestine vào hôm 21.9, một động thái bắt nguồn từ sự bất bình về cuộc chiến tàn khốc ở Gaza và nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Nhưng diễn biến này cũng đã khiến Israel phản ứng dữ dội.

Quyết định của 4 nhà nước phương Tây vốn hữu hảo với Israel đã liên kết họ với hơn 140 quốc gia khác cũng ủng hộ nguyện vọng của người Palestine về việc xây dựng một quê hương độc lập trên các vùng lãnh thổ hiện bị chiếm đóng.

Quyết định của Anh mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, xét đến vai trò quan trọng của nước này trong việc thành lập quốc gia Israel sau Thế chiến 2.

Các nước Bỉ và Pháp dự kiến cũng sẽ có động thái tương tự trong tuần này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án quyết định của các đồng minh phương Tây và nhắc đến vụ thảm sát do nhóm vũ trang Hamas gây ra vào tháng 10.2023 và đã châm ngòi cho chiến tranh Gaza.

Bốn nước phương Tây lớn công nhận nhà nước Palestine, Israel nổi thịnh nộ - Ảnh 1.

Người dân Palestine di tản chạy về phía nam ở miền trung Gâz hôm 21.9

ẢNH: REUTERS

Theo thống kê của Israel, cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin.

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, chiến dịch quân sự sau đó của Israel ở Gaza đã giết chết hơn 65.000 người Palestine, hầu hết là thường dân, gây ra nạn đói, phá hủy hầu hết các tòa nhà và khiến phần lớn người dân phải di dời - thường là nhiều lần.

Hamas hoan nghênh động thái công nhận nhà nước Palestine của 4 nước phương Tây, nhưng cho biết điều này phải đi kèm với "các biện pháp thiết thực" để chấm dứt chiến tranh ở Gaza và ngăn chặn Israel sáp nhập Bờ Tây.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết việc công nhận sẽ giúp mở đường cho "Nhà nước Palestine chung sống hòa bình, an ninh và láng giềng tốt đẹp với Nhà nước Israel".

Thủ tướng Anh Starmer đã viết thư cho Tổng thống Abbas để xác nhận quyết định của Anh. Ông lưu ý rằng London từ năm 1917 đã ủng hộ một quê hương Do Thái, đồng thời cam kết bảo vệ quyền của các cộng đồng không phải người Do Thái.

Các chính phủ phương Tây đang chịu áp lực từ nhiều đảng phái và người dân phẫn nộ trước số người chết ngày càng tăng ở Gaza, hình ảnh trẻ em chết đói và sự bất lực của các quốc gia trong việc kiềm chế Israel, thậm chí còn tiếp tục cung cấp vũ khí.

Công bố quyết định của đất nước mình, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết điều này sẽ trao quyền cho những người tìm kiếm sự chung sống hòa bình và buộc Hamas phải cáo chung. Ông Carney nhấn mạnh: "Điều này không hề hợp pháp hóa chủ nghĩa khủng bố, cũng không phải là phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố".

Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel cho biết: "Bồ Đào Nha ủng hộ giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài... một lệnh ngừng bắn là cấp thiết".

Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, chưa bình luận ngay về quyết định của ba đồng minh công nhận một nhà nước Palestine, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã tuyên bố rõ ràng rằng ông phản đối động thái này.

Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir cho biết ông sẽ đề xuất nội các áp dụng chủ quyền tại một vùng lãnh thổ Palestine khác do Israel chiếm đóng là Bờ Tây. Điều này đồng nghĩa với việc sáp nhập trên thực tế vùng đất bị chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967. 

Tin liên quan

Israel sẽ sáp nhập Bờ Tây vì nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine?

Israel sẽ sáp nhập Bờ Tây vì nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine?

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 4.9 nói ông đã cảnh báo Pháp và các nước đang có động thái công nhận Nhà nước Palestine rằng Israel có thể đáp trả bằng cách sáp nhập Bờ Tây.

Khám phá thêm chủ đề

Palestine Nhà nước Palestine gaza Hamas israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận