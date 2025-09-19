Tổng thống Trump, Thủ tướng Starmer ca ngợi 'quan hệ đặc biệt', né vấn đề nhạy cảm

Hai ông Trump và Starmer đã lướt qua những khác biệt của họ về nhiều vấn đề, bao gồm Gaza và môi trường, thay vào đó là ca ngợi những lợi ích chung.

Ông Trump đã tán dương ông Starmer bằng cách gọi ông là một nhà đàm phán cứng rắn để đạt được thỏa thuận thuế quan đầu tiên với Mỹ, mặc dù London vẫn chưa đảm bảo được rằng Washington sẽ áp thuế thấp hơn đối với sản phẩm thép của Anh.

Trước đó, một gói đầu tư kỷ lục 205 tỉ USD của Mỹ vào Anh đã được công bố. Đây là một phần trong một kế hoạch còn lớn hơn nữa mà các quan chức cho biết sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ông Starmer nói các thỏa thuận được ký kết sẽ "thắp sáng mối quan hệ đặc biệt trong nhiều năm tới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc họp báo tại Chequers hôm 18.9 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo không cùng quan điểm về các vấn đề đối ngoại.

Ông Starmer, cùng các nhà lãnh đạo châu Âu khác, đã thúc ép ông Trump gây thêm áp lực lên ông Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Trump, dù chỉ trích tổng thống Nga, đã không đề cập đến bất kỳ lệnh cấm vận bổ sung nào đối với Moscow.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng lặp lại lập trường không đồng ý với việc các quốc gia công nhận Palestine.

Ông Starmer tuyên bố Anh sẽ công nhận Palestine nếu Israel không làm giảm bớt những đau khổ đang diễn ra ở Gaza, cũng như đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến gần hai năm với Hamas.

Hai nhà lãnh đạo cũng tránh né những câu hỏi liên quan đến ông Jeffrey Epstein vào thời điểm mối quan hệ của ông Trump với vị tỉ phú này đang bị chú ý.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bị hỏi về việc ông Starmer sa thải ông Peter Mandelson khỏi vị trí đại sứ tại Mỹ sau khi mối quan hệ thân thiết của ông ta với tội phạm tình dục này bị tiết lộ.

Ở cuối cuộc họp báo, ông Starmer đã tiễn ông Trump rời phòng trước khi tổng thống rời đi để trở về Washington.