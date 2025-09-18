Ông Trump được Anh chào đón trọng thể trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chào đón tại Windsor bằng một buổi lễ long trọng vào hôm 17.9, khi ông bắt đầu chuyến thăm lịch sử lần thứ hai đến Vương quốc Anh.

Ông Trump và phu nhân Melania được Quốc vương Charles tiếp đón tại Lâu đài Windsor, tòa lâu đài có người ở lâu đời nhất và lớn nhất thế giới.

Các máy bay phản lực của không quân hoàng gia Anh đã trình diễn trên bầu trời trong các nghi thức quân sự chào đón chuyến thăm cấp nhà nước lớn nhất từng được ghi nhận ở nước này.

Ông Trump là một người hâm mộ hoàng gia Anh và không giấu giếm sự vui mừng khi không chỉ là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên, mà còn là chính trị gia dân cử đầu tiên được Anh mời thăm cấp nhà nước hai lần.

Ông Trump nói: "Đây thực sự là một trong những vinh dự cao quý nhất của cuộc đời tôi. Thật trân trọng ngài và thật trân trọng đất nước của ngài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được chào đón ở Lâu đài Windsor ẢNH: REUTERS

Nhưng bên cạnh những nghi lễ xa hoa, chuyến thăm của Tổng thống Trump cũng thu hút các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Tại London, hàng nghìn người đã xuống đường, giơ cao những áp phích phản đối ông Trump và cờ Palestine.

Và tại Windsor, hình ảnh ông Trump và Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã tự tử trong tù, được chiếu lên một chiếc xe tải và cả trên một trong những tháp của lâu đài, mặc dù lúc đó ông Trump không có mặt ở đó.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump không được lòng dân chúng ở Anh... và Thủ tướng Keir Starmer cũng đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ lao dốc trong các cuộc thăm dò dư luận, cùng với những khó khăn về kinh tế.

Sau khi Anh đạt được thỏa thuận đầu tiên với ông Trump để giảm một số thuế quan, ông Starmer muốn có thêm tiến triển về thương mại.

Ông sẽ tiếp đón ông Trump tại dinh thự đồng quê Chequers của mình vào ngày 18.9.