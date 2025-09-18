Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump được Anh chào đón trọng thể trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử
Video Thế giới

Ông Trump được Anh chào đón trọng thể trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử

La Vi
La Vi
18/09/2025 10:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử lần thứ hai đến Vương quốc Anh vào hôm 17.9 với nghi lễ trọng thể chưa từng có, an ninh nghiêm ngặt, các thỏa thuận đầu tư công nghệ và những cuộc biểu tình, khi Quốc vương Charles và các thành viên hoàng gia chào đón đồng minh thân cận nhất của quốc gia mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chào đón tại Windsor bằng một buổi lễ long trọng vào hôm 17.9, khi ông bắt đầu chuyến thăm lịch sử lần thứ hai đến Vương quốc Anh.

Ông Trump và phu nhân Melania được Quốc vương Charles tiếp đón tại Lâu đài Windsor, tòa lâu đài có người ở lâu đời nhất và lớn nhất thế giới.

Các máy bay phản lực của không quân hoàng gia Anh đã trình diễn trên bầu trời trong các nghi thức quân sự chào đón chuyến thăm cấp nhà nước lớn nhất từng được ghi nhận ở nước này.

Ông Trump là một người hâm mộ hoàng gia Anh và không giấu giếm sự vui mừng khi không chỉ là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên, mà còn là chính trị gia dân cử đầu tiên được Anh mời thăm cấp nhà nước hai lần.

Ông Trump nói: "Đây thực sự là một trong những vinh dự cao quý nhất của cuộc đời tôi. Thật trân trọng ngài và thật trân trọng đất nước của ngài".

Ông Trump được Anh chào đón trọng thị trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được chào đón ở Lâu đài Windsor

ẢNH: REUTERS

Nhưng bên cạnh những nghi lễ xa hoa, chuyến thăm của Tổng thống Trump cũng thu hút các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Tại London, hàng nghìn người đã xuống đường, giơ cao những áp phích phản đối ông Trump và cờ Palestine.

Và tại Windsor, hình ảnh ông Trump và Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã tự tử trong tù, được chiếu lên một chiếc xe tải và cả trên một trong những tháp của lâu đài, mặc dù lúc đó ông Trump không có mặt ở đó.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump không được lòng dân chúng ở Anh... và Thủ tướng Keir Starmer cũng đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ lao dốc trong các cuộc thăm dò dư luận, cùng với những khó khăn về kinh tế.

Sau khi Anh đạt được thỏa thuận đầu tiên với ông Trump để giảm một số thuế quan, ông Starmer muốn có thêm tiến triển về thương mại.

Ông sẽ tiếp đón ông Trump tại dinh thự đồng quê Chequers của mình vào ngày 18.9.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Donald Trump Công du Vương quốc anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận