Tổng thống Trump tới London, Anh mong đạt kết quả gì?

Thủ tướng Keir Starmer hy vọng chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ củng cố quan hệ kinh tế, đồng thời tránh xa các vấn đề tranh cãi.

Ông Trump đến Anh vào ngày 16.9 trong chuyến thăm bao gồm các nghi lễ hoàng gia, các cuộc đàm phán đầu tư và các hiệp định thương mại.

Trọng tâm sẽ là các thỏa thuận, bao gồm một gói trị giá 10 tỉ USD trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ và một "Lực lượng đặc nhiệm xuyên Đại Tây Dương" để thúc đẩy hợp tác tài chính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đáp sân bay Stansted London trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ công bố các quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, công nghệ quốc phòng và khoa học.

Bà Olivia O’Sullivan từ Viện Chatham House cho biết Anh nhắm mục tiêu giữ cho chuyến thăm tập trung vào việc đạt thỏa thuận, tránh xa các vấn đề gây tranh cãi.

Thủ tướng Starmer, người đang chịu áp lực sau khi sa thải ông Peter Mandelson khỏi vị trí đại sứ tại Mỹ, hy vọng thể hiện mối quan hệ thân thiết với ông Trump như một lợi ích cho nước Anh.

Ông Mandelson hôm 11.9 đã bị sa thải do mối quan hệ lâu dài giữa ông với Jeffrey Epstein - một tỉ phú tội phạm tình dục.