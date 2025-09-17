Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thống Trump tới London, Anh mong đạt kết quả gì?
Video Thế giới

Tổng thống Trump tới London, Anh mong đạt kết quả gì?

La Vi
La Vi
17/09/2025 11:00 GMT+7

Ông Trump đến Anh vào cuối ngày 16.9, sẽ được Vua Charles và sau đó là Thủ tướng Keir Starmer chào đón trong hai ngày tới trong chuyến thăm được kỳ vọng sẽ có nhiều nghi lễ long trọng và thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư nhằm đưa hai nền kinh tế hai nước xích lại gần nhau hơn.

Thủ tướng Keir Starmer hy vọng chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ củng cố quan hệ kinh tế, đồng thời tránh xa các vấn đề tranh cãi.

Ông Trump đến Anh vào ngày 16.9 trong chuyến thăm bao gồm các nghi lễ hoàng gia, các cuộc đàm phán đầu tư và các hiệp định thương mại.

Trọng tâm sẽ là các thỏa thuận, bao gồm một gói trị giá 10 tỉ USD trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ và một "Lực lượng đặc nhiệm xuyên Đại Tây Dương" để thúc đẩy hợp tác tài chính.

Tổng thống Trump tới London, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Anh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đáp sân bay Stansted London trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ công bố các quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, công nghệ quốc phòng và khoa học.

Bà Olivia O’Sullivan từ Viện Chatham House cho biết Anh nhắm mục tiêu giữ cho chuyến thăm tập trung vào việc đạt thỏa thuận, tránh xa các vấn đề gây tranh cãi.

Thủ tướng Starmer, người đang chịu áp lực sau khi sa thải ông Peter Mandelson khỏi vị trí đại sứ tại Mỹ, hy vọng thể hiện mối quan hệ thân thiết với ông Trump như một lợi ích cho nước Anh.

Ông Mandelson hôm 11.9 đã bị sa thải do mối quan hệ lâu dài giữa ông với Jeffrey Epstein - một tỉ phú tội phạm tình dục.

Tin liên quan

Gọi tỉ phú ấu dâm là 'bạn thân', Đại sứ Anh tại Mỹ mất chức

Gọi tỉ phú ấu dâm là 'bạn thân', Đại sứ Anh tại Mỹ mất chức

Đại sứ Anh tại Mỹ, ông Peter Mandelson, hôm 11.9 đã bị sa thải do mối quan hệ lâu dài giữa ông với Jeffrey Epstein - một tỉ phú tội phạm tình dục.

Khám phá thêm chủ đề

Trump tổng thống donald trump Công du anh Keir Starmer
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận