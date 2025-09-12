Gọi tỉ phú ấu dâm là 'bạn thân', Đại sứ Anh tại Mỹ mất chức

Ông Mandelson buộc phải rời khỏi vị trí ngoại giao danh giá nhất của Vương quốc Anh sau khi các bức thư và email mà ông gửi cho ông Epstein được công bố trong tuần này.

Trong đó, một thư mô tả ông Epstein là "người bạn thân nhất của tôi".

Những email khác được công bố trên truyền thông cho thấy ông Mandelson từng khuyên ông Epstein đấu tranh để được ra tù sớm khi người này bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên.

Ông Mandelson là chính trị gia kỳ cựu, người được xem là chìa khóa thành công của đảng Lao động dưới thời cựu lãnh đạo Tony Blair.

Tổng thống Donald Trump và ông Peter Mandelson tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ở Washington hôm 8.5 ẢNH: REUTERS

Mối quan hệ của ông với ông Epstein những ngày gần đây đã tạo thêm một vấn đề nhức đầu cho Thủ tướng Anh đương nhiệm Keir Starmer, người đang chịu nhiều áp lực chính trị trong nước.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố rằng thông tin được tìm thấy trong email của ông Mandelson cho thấy "mức độ thân thiết trong mối quan hệ của ông Peter Mandelson với ông Jeffrey Epstein về bản chất là khác biệt so với những gì đã được biết đến tại thời điểm ông được bổ nhiệm".

Tuyên bố lưu ý về "thông tin mới" liên quan đề nghị của ông Mandelson rằng bản án đầu tiên của ông Epstein là sai và nên kháng cáo.

Việc công bố các tài liệu mới liên quan đến ông Epstein, người đã tự sát trong tù vào năm 2019, đã một lần nữa thu hút sự chú ý đến một vấn đề có liên lụy đến nhiều người khác, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng tử Andrew của Anh.

Hôm 10.9, ông Mandelson nói rằng ông vô cùng hối tiếc vì đã gặp ông Epstein và vì đã duy trì mối quan hệ đó "lâu hơn nhiều" so với mức thích đáng.

Tuyên bố vào thời điểm đó dường như đã làm thỏa mãn Thủ tướng Starmer, người sau đó đã ủng hộ cựu đại sứ tại quốc hội.