Ông Trump khen ông Lukashenko 'mạnh mẽ', Mỹ - Belarus tan băng quan hệ?

Belarus hôm 11.9 đã trả tự do cho 52 tù nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau, trong một thỏa thuận được đàm phán khi một phái đoàn Mỹ tới Minsk.

Phái đoàn này mang theo một bức thư cá nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Ông Trump trước đó đã kêu gọi ông Lukashenko trả tự do cho những người bị giam giữ mà nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là "con tin".

"Nhưng họ có tới 1.400 người. Và tôi tin rằng họ sẽ trả tự do cho rất nhiều trong số 1.400 người đó...", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo phe đối lập Belarus lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya đứng cùng các tù nhân được Belarus thả, tại đại sứ quán Mỹ ở Vilnius, Lithuania ẢNH: REUTERS

Con số được thả thấp hơn rất nhiều so với khoảng 1.400 tù nhân mà ông Trump đã kêu gọi trả tự do vào tuần trước.

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta đưa tin những tù nhân được thả hôm 11.9 bao gồm 14 công dân nước ngoài đến từ Lithuania, Latvia, Ba Lan, Pháp, Anh và Đức.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết những người được thả bao gồm "các nhân vật đối lập, nhà báo, người tham gia biểu tình, công dân nước ngoài" và những người khác bị giam giữ trong các nhà tù Belarus.

Belta cũng dẫn lời phái đoàn Mỹ nói rằng Tổng thống Trump muốn mở lại đại sứ quán Mỹ tại Minsk.

Ông Lukashenko đã lãnh đạo Belarus trong hơn ba thập niên và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Lukashenko đã cho phép ông Putin sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022.

Nhiều nước phương Tây đã cáo buộc Minsk o ép phe đối lập chính trị và báo chí.

Tuy nhiên, ông Trump đã tán dương nhà lãnh đạo Belarus: "Tôi đã bày tỏ sự kính trọng của mình với nhà lãnh đạo đất nước này, một lần nữa, ông ấy là một người rất mạnh mẽ".

Việc trả tự do cho các tù nhân và khả năng ấm lên trong quan hệ giữa Washington và Minsk diễn ra trong bối cảnh ông Trump thất bại trong việc tạo được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, và sau khi thành viên NATO là Ba Lan cho biết đã đánh chặn một loạt máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận nước này.