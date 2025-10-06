Chờ đợi thỏa thuận hòa bình ở Gaza

Kênh Al-Qahera News cho biết 2 phái đoàn đang di chuyển đến Cairo, chuẩn bị thảo luận về các điều kiện nhằm hiện thực hóa kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Nhượng bộ từ phía Israel ?

Tổng thống Trump ngày 4.10 tuyên bố Israel đã đồng ý với "ranh giới quân sự bước đầu" tại Dải Gaza - một phần trong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin do Washington làm trung gian. Lãnh đạo Nhà Trắng cho hay lệnh ngừng bắn sẽ "có hiệu lực ngay lập tức" nếu Hamas chấp thuận, đồng thời cảnh báo "sẽ không dung thứ cho sự chậm trễ".

Người dân Gaza mong mỏi kế hoạch của ông Trump thành công

Theo CNN, bản đồ do Mỹ đề xuất về kế hoạch tái triển khai lực lượng Israel tại Dải Gaza cho thấy những tuyến kiểm soát sâu nhất từng được trình bày trong các vòng đàm phán ngừng bắn gần đây.

Cụ thể, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ duy trì hiện diện sâu 6,5 km ở khu vực phía nam Gaza, 2 km tại khu vực trung tâm và 3,5 km ở phía bắc, sau khi toàn bộ 48 con tin Israel còn lại được phóng thích. So với bản đồ do các nhà hòa giải trung gian trình bày với Hamas hồi giữa tháng 7.2025, đề xuất mới của Washington mở rộng đáng kể phạm vi kiểm soát của Israel.

Một bé gái Palestine ở Gaza ngày 5.10 Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố nước này "đang trên con đường đạt được một thành tựu rất lớn", đồng thời cho hay Hamas sẽ thả toàn bộ con tin và IDF sẽ tái triển khai theo hướng vẫn tiếp tục kiểm soát các khu vực sâu bên trong Dải Gaza.

Trong khi đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 5.10 cảnh báo: "IDF đang ở trung tâm thành phố Gaza và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Nếu Hamas từ chối thả con tin, IDF sẽ tiếp tục tăng cường hỏa lực cho đến khi Hamas bị đánh bại và tất cả con tin được thả".

Giới quan sát nhận định việc công bố Israel chấp thuận điều kiện về ranh giới quân sự bước đầu là một bước đi mang tính nhượng bộ kỹ thuật, song thực tế lại củng cố quyền kiểm soát quân sự lâu dài của Israel. Động thái này nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hamas.

Tờ The Times of Israel dẫn một nguồn thạo tin cho hay: "Tiến triển sẽ phụ thuộc vào việc Hamas có đồng ý với bản đồ này hay không. Hamas cũng có thể yêu cầu một thời gian biểu cụ thể cho việc Israel rút quân khỏi Gaza. Giai đoạn đầu của đàm phán sẽ quyết định toàn bộ tiến trình".

Chiến trường vẫn nóng

Tuy nhiên, bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump, Israel tiếp tục tấn công trên khắp Dải Gaza.

Theo CNN dẫn tuyên bố từ Văn phòng Truyền thông tại Gaza, IDF đã thực hiện 93 cuộc không kích từ đêm 4.10 đến rạng sáng 5.10. khiến ít nhất 70 người Palestine thiệt mạng. Về phần mình, Hamas cáo buộc Thủ tướng Netanyahu "nói dối" về việc giảm các hoạt động quân sự chống lại dân thường trong khi vẫn tiếp tục các cuộc ném bom và thảm sát tại Dải Gaza. Phía Israel chưa bình luận về thông tin trên, song Bộ trưởng Israel Katz ngày 5.10 nhấn mạnh: "Lý do khiến Hamas có thể thay đổi lập trường là do áp lực ngày càng tăng mà Israel đang gây ra cho TP.Gaza".

Ngoài ra, phát ngôn viên của Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza Mahmoud Basal ngày 5.10 cho biết việc tiếp cận viện trợ vẫn bị chặn và các hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi các đợt không kích liên tục từ Israel. Theo ước tính mới nhất của IDF ngày 5.10, TP.Gaza gần như không còn người Palestine. Khoảng 900.000 trong số 1 triệu người Palestine ước tính đang cư trú tại TP.Gaza đã phải sơ tán về phía nam Dải Gaza.