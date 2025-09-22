Liệu có bước ngoặt cho Dải Gaza?

Nhiều nước công nhận Palestine

Trong tuần này, kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ sẽ chính thức khai mạc và cuộc xung đột tại Dải Gaza được cho là một trong những chủ đề sẽ phủ bóng nghị trường. Ngày 22.9, Pháp và Ả Rập Xê Út dự kiến chủ trì hội nghị cấp cao về giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine bên lề kỳ họp, theo sau hội nghị đầu tiên vào tháng 7, theo Reuters.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ngày 21.9 gần biên giới Israel - Dải Gaza ẢNH: REUTERS

Tối 21.9, ba nước Anh, Canada và Úc đồng loạt công bố quyết định công nhận Nhà nước Palestine như một phần của nỗ lực quốc tế hướng đến một giải pháp hai nhà nước. Vài tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine. Sau đó, nhiều quốc gia phương Tây đã hưởng ứng khi chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza ngày càng dữ dội. Vào tháng 7, Thủ tướng Anh Keir Starmer ra thời hạn cho Israel đến trước kỳ họp Đại hội đồng LHQ phải cam kết ngừng bắn và duy trì hòa bình lâu dài dẫn đến giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho phép LHQ khởi động lại việc cung cấp viện trợ tại Dải Gaza. Tuy nhiên, các điều kiện này bị cho là không được đáp ứng, dẫn đến quyết định công nhận Nhà nước Palestine, theo tờ The Guardian. Chính quyền của ông Starmer nhấn mạnh việc công nhận Nhà nước Palestine không phải là phần thưởng cho Hamas và khẳng định lực lượng này sẽ không có vai trò nào trong tương lai của Dải Gaza.

Chiến dịch phá hủy của Israel tại Gaza là để buộc toàn bộ người Palestine ra đi?

Động thái công nhận của các nước nhằm gia tăng sức ép để Israel dừng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột đến nay đã làm hơn 65.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Nỗ lực này cũng mang tính bước ngoặt lịch sử khi Anh và Pháp là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Truyền thông phương Tây cho rằng việc công nhận Nhà nước Palestine là bước đi ngoại giao quan trọng nhưng cũng chưa chắc chắn có thể gây tác động rõ ràng với chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Người Palestine di chuyển từ miền bắc xuống miền trung Dải Gaza ngày 21.9 ẢNH: REUTERS

Hamas cảnh báo về con tin

Trong khi đó tại Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm loại trừ Hamas. IDF khởi động chiến dịch tiến công trên bộ tại TP.Gaza vào hôm 16.9 và tuyên bố sẽ dùng sức mạnh "chưa từng thấy" nhằm kiểm soát thành phố này. IDF không dự báo thời hạn nhưng nhiều tín hiệu cho thấy chiến dịch có thể kéo dài nhiều tháng, theo AP.

Cuộc xung đột kéo dài 23 tháng qua đã khiến 90% dân số dải đất phải rời bỏ nhà cửa, dẫn đến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Từ đầu tháng 9, khoảng 500.000 người đã rời khỏi TP.Gaza theo yêu cầu sơ tán của IDF, truyền thông Israel đưa tin. Tại Israel, hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình trên cả nước vào tối 20.9 để phản đối việc tiếp tục chiến dịch quân sự vì lo ngại an nguy của các con tin. Lực lượng Hamas cũng gây áp lực khi công bố hình ảnh của 48 con tin còn lại và cảnh báo tính mạng của họ đang gặp nguy do chiến dịch quân sự của Israel tại TP.Gaza.