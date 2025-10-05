Bị ông Trump gây sức ép, Hamas 'xuống nước'

Rạng sáng qua (4.10, giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel chấm dứt ném bom Dải Gaza sau khi Hamas nói sẵn sàng hòa đàm, nhất trí trao trả con tin và đồng ý một số những điều khoản khác của kế hoạch 20 điểm do chủ nhân Nhà Trắng đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại lãnh thổ này.

Khói bốc lên theo sau các vụ nổ ở TP.Gaza ngày 4.10 Ảnh: Reuters

Ai Cập chủ trì hội nghị về tương lai cho Gaza

Hôm qua, AFP dẫn lời một quan chức cấp cao không nêu tên của Hamas cho biết Ai Cập sẽ là nơi tổ chức hội nghị bàn về tương lai của Dải Gaza thời hậu chiến. Cụ thể, Ai Cập sẽ chủ trì "cuộc đối thoại nội bộ giữa các phe phái Palestine về sự đoàn kết dân tộc và tương lai của Gaza, bao gồm chính quyền kế tiếp quản lý Dải Gaza", theo quan chức trên.

Thông báo được đưa ra sau khi lực lượng Hamas cho biết đồng ý giao nộp toàn bộ con tin (dù còn sống hay đã chết) theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump khởi xướng. Phía Hamas cũng đồng ý trao lại quyền lực cho các phe phái khác của Palestine, nhưng lại chưa đề cập khả năng giải giới vũ khí và rút khỏi lãnh thổ Palestine sau khi cuộc xung đột ở Gaza chấm dứt.

Cùng ngày, Hamas bày tỏ sự sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán nhằm giải quyết toàn bộ những vấn đề còn tồn đọng trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Tổng thống Trump. "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán ngay lập tức", AFP dẫn lời một quan chức cấp cao khác không nêu tên.

Sau đó, lực lượng Islamic Jihad, đồng minh nhưng giữ lập trường cứng rắn hơn Hamas và cũng đang giữ các con tin Israel, tuyên bố ủng hộ quyết định trên của Hamas, theo Reuters. "Phản hồi của Hamas đối với kế hoạch của ông Trump đại diện cho lập trường của các nhóm kháng chiến Palestine, và Islamic Jihad đã tham gia một cách có trách nhiệm vào quá trình tham vấn dẫn đến quyết định đó", Islamic Jihad tuyên bố.

Động thái gây tranh cãi của Israel

Trên Truth Social, Tổng thống Trump hoan nghênh phản hồi của Hamas: "Tôi tin rằng họ sẵn sàng cho một hòa bình lâu dài". Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh giờ đến lượt Israel phải ngừng đánh bom Gaza ngay lập tức, để tiếp nhận con tin nhanh chóng và an toàn, theo chia sẻ trên mạng xã hội của nhà lãnh đạo.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết nước này chuẩn bị xúc tiến triển khai giai đoạn đầu tiên của kế hoạch Gaza do Tổng thống Trump đề xuất, hàm ý việc giao trả con tin. Truyền thông Israel đưa tin giới lãnh đạo chính trị Israel chỉ đạo quân đội giảm cường độ tấn công ở Gaza.

Trong một tuyên bố khác, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir chỉ yêu cầu các lực lượng sẵn sàng cho việc triển khai giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình của ông Trump, nhưng hoàn toàn không đề cập đến việc có giảm quy mô hoạt động quân sự hay không.

Sau đó, người phát ngôn quân sự Israel Avichay Adraee tuyên bố TP.Gaza tiếp tục là vùng chiến sự nguy hiểm. Theo cảnh báo trên X, người phát ngôn thúc giục người dân Palestine tránh di chuyển theo hướng bắc của thành phố, và không đến gần bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của quân đội Israel.

Trang Axios dẫn nguồn thạo tin xác nhận quân đội Israel sẽ chuyển sang thế phòng thủ tại Dải Gaza và tạm ngừng kế hoạch kiểm soát toàn bộ TP.Gaza. Thế nhưng, Reuters dẫn các nguồn tin tại hiện trường cho biết Israel vẫn triển khai hàng chục đợt không kích và pháo kích từ khuya 3.10 đến rạng sáng qua, dù cường độ tấn công đã giảm bớt.

Cụ thể, giới chức Palestine ở Dải Gaza ghi nhận 6 trường hợp thiệt mạng và nhiều người bị thương trên khắp lãnh thổ do đạn pháo của Israel, trong đó có 4 người chết ở TP.Gaza và 2 trường hợp tử vong ở Khan Younis.