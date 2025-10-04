Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump yêu cầu Israel ngừng bắn sau khi Hamas đồng ý thả con tin

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/10/2025 07:52 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.10 yêu cầu Israel phải 'ngay lập tức' chấm dứt chiến dịch quân sự ở Dải Gaza để mở đường cho các cuộc đàm phán, sau khi Hamas bày tỏ thiện chí.

"Dựa trên tuyên bố vừa được Hamas đưa ra, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho một hòa bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza, để chúng ta có thể giải cứu các con tin ra ngoài an toàn và nhanh chóng", Tổng thống Trump  ngày 3.10 viết trên mạng xã hội.

Ông Trump yêu cầu Israel ngừng bắn sau khi Hamas đồng ý thả con tin - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29.9.2025

ẢNH: REUTERS

Thông báo này được đưa ra sau khi Hamas cho biết họ đã sẵn sàng chấp nhận một số phần trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump tại Gaza, bao gồm việc từ bỏ quyền lực và thả tất cả các con tin còn lại, theo AP.

Tuy vậy, Hamas khẳng định rằng nhiều điểm trong sáng kiến của ông Trump sẽ cần phải có sự tham vấn rộng rãi hơn từ phía Palestine.

Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo Hamas phải ký thỏa thuận vào đêm 5.10 nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ tấn công quân sự mới và khốc liệt hơn.

Ông Trump viết trên mạng xã hội rằng hầu hết lực lượng Hamas đã bị "bao vây và bị bẫy quân sự, chỉ chờ tôi ra lệnh là mạng sống của họ sẽ bị tước đoạt ngay lập tức. Còn những người còn lại, chúng tôi biết họ ở đâu và là ai, và họ sẽ bị truy lùng và tiêu diệt".

Israel bắt đội tàu vượt phong tỏa cứu trợ Gaza: Điều gì sẽ xảy ra với các nhà hoạt động?

Đầu tuần này, vị tổng thống Mỹ đã đưa ra kế hoạch hòa bình 20 điểm cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Kế hoạch này kêu gọi Hamas từ bỏ quyền lực, hạ vũ khí và trả tự do cho tất cả 48 con tin còn lại. Chỉ khoảng 20 người trong số họ được cho là vẫn còn sống, theo Reuters.

Đề xuất cũng nêu rõ Israel sẽ dừng các cuộc tấn công và rút khỏi phần lớn binh sĩ ra khỏi Gaza, trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine, cho phép viện trợ nhân đạo và hỗ trợ tái thiết khu vực này. Ngoài ra, kế hoạch di dời phần lớn dân số Gaza sang các quốc gia khác sẽ bị tạm dừng.

Kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên minh châu Âu, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Indonesia và Pakistan. Tuy nhiên, các nhà trung gian hòa giải chủ chốt là Ai Cập và Qatar đã cảnh báo rằng một số điều khoản vẫn cần được đàm phán thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar ngày 4.10 cho biết trên nền tảng X rằng họ đã bắt đầu phối hợp với nước trung gian Ai Cập và Mỹ để tiếp tục đàm phán về kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột.

Theo Cơ quan y tế tại Gaza, xung đột Hamas - Israel đã khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng.

Xem thêm bình luận