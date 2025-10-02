Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hamas trước tối hậu thư của Tổng thống Trump

Thụy Miên
Thụy Miên
02/10/2025 05:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.9 gửi tối hậu thư cho Hamas, theo đó lực lượng này chỉ còn vài ngày để chấp nhận kế hoạch hòa bình do ông khởi xướng nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza, theo AFP.

Kế hoạch hòa bình của ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bao gồm lệnh ngừng bắn tại Gaza và Hamas giao trả con tin trong vòng 72 giờ, giải giới vũ khí và Israel từng bước rút quân khỏi lãnh thổ này. Kế đến là giai đoạn thiết lập cơ quan giám sát quá trình chuyển tiếp, do đích thân Tổng thống Trump dẫn đầu.

Ông Trump ra thời hạn, Hamas chịu sức ép về kế hoạch hòa bình Gaza

Các thế lực quốc tế, bao gồm những nước Ả Rập và Hồi giáo, hoan nghênh đề xuất trên, nhưng đến nay Hamas vẫn chưa đưa ra phản hồi. "Chúng tôi sẽ chờ khoảng 3 - 4 ngày", ông Trump hôm 29.9 trả lời các nhà báo trước câu hỏi về thời hạn cho phía Hamas. Tại cuộc họp sau đó với các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ ở căn cứ quân sự tại Quantico (bang Virginia, Mỹ), tổng tư lệnh quân đội Mỹ cảnh báo Hamas sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu từ chối.

AFP dẫn một nguồn tin Palestine cho biết Hamas đã bắt đầu tham vấn nội bộ và "các cuộc thảo luận có thể kéo dài vài ngày do tính phức tạp của vấn đề". Qatar, nơi các lãnh đạo lưu vong của Hamas đang đặt trụ sở, thông báo về cuộc họp vào hôm qua (giờ VN) giữa phía Hamas và Thổ Nhĩ Kỳ. "Vẫn còn quá sớm để có thể nói về các phản hồi, nhưng chúng tôi thực sự lạc quan vì kế hoạch lần này có tính toàn diện", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar.

Hamas trước tối hậu thư của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tối hậu thư cho Hamas

Ảnh: AP

Các đồng minh châu Âu của Mỹ, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, lên tiếng ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Trump, và ý kiến tương tự cũng đến từ Nga và Trung Quốc, theo Reuters. Hãng thông tấn ANSA đưa tin Giáo hoàng Leo ngày 29.9 khen ngợi kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ cho Gaza, và hy vọng Hamas có thể đồng ý.

Trong một diễn biến khác, Iran có động thái nâng tầm tên lửa so với mức tự hạn chế trước đây là ở ngưỡng 2.000 km. Tuy nhiên, sau khi những bệ phóng ở các tỉnh miền tây nước này trúng đòn không kích từ các máy bay chiến đấu Israel hồi tháng 6, chính quyền Tehran đang chuyển sang phóng tên lửa từ phía đông lãnh thổ, vốn cần tên lửa có tầm bắn xa hơn.

"Tên lửa của chúng tôi sẽ đạt đến bất kỳ tầm bắn nào cần thiết", hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohammadjafar Asadi, Phó thanh tra Bộ Chỉ huy tác chiến Trung ương của Lực lượng vũ trang Iran Khatam al-Anbiya. Reuters hôm qua dẫn lời các quan chức Tehran tiết lộ yêu sách của Mỹ và một số nước châu Âu về việc áp đặt giới hạn đối với năng lực tên lửa của Iran là một trong những nguyên nhân chính cản trở viễn cảnh đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Cùng ngày, Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở hàng MV Minervagracht của Hà Lan ở Vịnh Aden hôm 29.9, khiến 2 người bị thương và gây ra hỏa hoạn cho tàu, theo AFP. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra thời hạn cho Hamas trong vòng "3 hoặc 4 ngày" phải phản hồi kế hoạch hòa bình và tái thiết Dải Gaza do ông đề xuất.

