Ông Trump nói Israel đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn Gaza
Video Thế giới

Ông Trump nói Israel đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn Gaza

La Vi
La Vi
30/09/2025 11:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.7 cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý ủng hộ một đề xuất hòa bình cho Gaza do Mỹ bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm tại vùng đất này, bao gồm lệnh ngừng bắn và việc giải phóng các con tin đang bị Hamas giam giữ.

Thỏa thuận bao gồm lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến kéo dài hai năm ở Gaza và trả tự do cho các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ.

"Nếu được Hamas chấp nhận, đề xuất này kêu gọi phóng thích ngay lập tức tất cả các con tin còn lại, không quá 72 giờ sau đó", ông Trump cho hay.

Một quan chức của Hamas cho biết sau thông báo trên rằng nhóm chưa nhận được kế hoạch bằng văn bản.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: "Tôi ủng hộ kế hoạch của ngài nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đáp ứng các mục tiêu chiến tranh của chúng tôi. Nó sẽ đưa tất cả con tin của chúng tôi trở lại Israel, hủy bỏ năng lực quân sự và quyền cai trị chính trị của Hamas, và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ lại là mối đe dọa đối với Israel".

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo chung tại Nhà Trắng hôm 29.9

ẢNH: REUTERS

Ông Netanyahu đã có chuyến thăm thứ tư đến Nhà Trắng kể từ khi ông Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1.

Nhà lãnh đạo cánh hữu của Israel đang tìm cách củng cố lại quan hệ với đồng minh quan trọng nhất sau khi một loạt nhà lãnh đạo phương Tây tuần trước chính thức ủng hộ nhà nước Palestine, bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel.

Ông Trump cũng đã chỉ trích mạnh mẽ các động thái công nhận đó, nhưng hiện đang cố gắng thuyết phục ông Netanyahu dù Israel vẫn còn lo lắng về một số phần trong kế hoạch.

Washington đã trình bày kế hoạch hòa bình của mình cho các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần trước.

Kế hoạch 20 điểm của ông Trump bao gồm việc Israel rút quân theo từng giai đoạn khỏi vùng lãnh thổ Palestine, giải giáp vũ khí của Hamas và một chính phủ chuyển tiếp do một cơ quan quốc tế lãnh đạo - đứng đầu là ông Trump.

Các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh xe tăng Israel hôm 15.7 tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố Gaza.

Đây là nơi Israel đang tiến hành một trong số những cuộc tấn công lớn nhất của cuộc chiến, khi ông Netanyahu tuyên bố rằng ông đặt mục tiêu tiêu diệt Hamas trong các căn cứ cuối cùng của nhóm này.

Cuộc chiến đã khiến phần lớn Gaza trở thành đống đổ nát và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

israel gaza Hamas thỏa thuận hòa bình Con tin
