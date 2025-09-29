Hamas nói mất liên lạc với 2 con tin, kêu gọi Israel ngừng đánh Gaza

Lực lượng Hamas ngày 8.7 cho biết đã mất liên lạc với hai con tin Israel đang bị giam giữ tại thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi Israel rút quân và ngừng các cuộc không kích trong 24 giờ để có thể tìm kiếm.

Pháo binh Israel tiếp tục bắn phá và xe tăng tiến sâu hơn vào thành phố Gaza vào hôm 28.9. Cơ quan y tế địa phương cho biết không thể đáp ứng các cuộc gọi cứu trợ khẩn cấp từ cư dân ở những khu vực bị tấn công.

Lực lượng Israel đang siết chặt vòng vây các khu vực phía tây thành phố Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang trú ẩn.

Hàng trăm nghìn người khác đã chạy về phía nam, theo lời kêu gọi của Israel để tìm nơi trú ẩn trước cuộc tấn công. Nhiều người buộc phải sống trong các lều trại. Và một số người thậm chí còn không có cả lều.

Bà Saeeda Awni Abu Hatab nói với Reuters: "Thực sự là một sự đau khổ khủng khiếp. Chúng tôi sẽ đi đâu, thưa mọi người? Có lẽ chúng tôi bị vứt ra đường. Không có lều trại hay bất cứ thứ gì cho chúng tôi, có lẽ là trên đường phố, chỉ có Chúa trời mới biết".

Dịch vụ Cấp cứu Dân sự ở Gaza trước đó vào hôm 27.9 cho biết Israel đã từ chối 73 yêu cầu, được gửi thông qua các tổ chức quốc tế, nhằm giải cứu những người Palestine bị thương ở thành phố Gaza.

Giới chức Israel chưa có bình luận về thông tin này.

Người dân Gaza di tản về phía nam sau lệnh sơ tán của Israel ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel kể từ ngày 16.9 đã phát động cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Gaza sau nhiều ngày đe dọa.

Israel cũng tiếp tục bắn phá các địa điểm khác tại dải đất này. Tại Nuseirat, phía nam thành phố Gaza, nhiều đám tang đang diễn ra danh cho các nạn nhân Palestine thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel xảy ra vào đêm trước đó.

Ông Abu Ammar Khudier nói: "Trẻ em, người già và phụ nữ, tất cả đều là mục tiêu. Không có nơi nào an toàn. Chúng tôi rời Gaza để đến một khu vực nhân đạo an toàn, nhưng ở đó cũng không có sự an toàn".

Israel tuyên bố cuộc tấn công vào thành phố Gaza nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng còn sót lại của phong trào Hồi giáo Hamas.

Cuộc chiến hiện tại bắt đầu khi các tay súng Hamas bất ngờ đột kích vào các cộng đồng dân cư phía nam Israel vào ngày 7.10.2023, giết khoảng 1.200 người và bắt hơn 250 con tin đưa trở lại Gaza, theo số liệu của Israel.

Israel cam kết sẽ giải phóng những người bị bắt và tiêu diệt Hamas. Cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết gần 65.000 người, biến hầu hết vùng lãnh thổ này thành chốn hoang tàn đổ nát, và làm dấy lên những cáo buộc diệt chủng, điều mà Israel phủ nhận.

Thân nhân của các con tin Israel hôm 27.9 đã cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu phá hoại các nỗ lực đàm phán để thả những người bị bắt, mà thay vào đó chọn cách ném bom giết chết các con tin.

Cánh quân sự của Hamas cho biết đã mất liên lạc với hai con tin Israel đang bị giam giữ tại thành phố Gaza và kêu gọi Israel rút quân và ngừng không kích trong 24 giờ để họ có thể tìm kiếm.

Số phận của hai con tin có thể sẽ phủ bóng đen lên cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 29.9.

Trước cuộc gặp đó, ông Trump đã viết trên mạng xã hội cho biết có cơ hội cho điều mà ông gọi là "sự vĩ đại ở Trung Đông", nhưng lại chưa nói rõ chi tiết.

Tuần trước, Mỹ đã công bố một kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm.

Một đại diện của Hamas hôm 27.9 cho biết nhóm này chưa nhìn thấy kế hoạch của Mỹ.