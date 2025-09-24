Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều cường quốc công nhận nhà nước Palestine, dân Gaza chưa hết đau thương
Video Thế giới

Nhiều cường quốc công nhận nhà nước Palestine, dân Gaza chưa hết đau thương

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
24/09/2025 21:30 GMT+7

Quân đội Israel ngày 23.9 đã tiến sâu hơn vào các khu vực đông dân nhất của TP.Gaza, một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho người dân Gaza rằng việc Nhà nước Palestine được công nhận không đồng nghĩa rằng những nỗi kinh hoàng của chiến tranh đã chấm dứt.

Một ngày sau khi nhiều quốc gia phương Tây công nhận Nhà nước Palestine tại Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Mohammed Khalil Harb đang chôn cất đứa con trai mất mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Gaza chỉ vài giờ trước đó.

Theo các cơ quan y tế địa phương, hỏa lực của Israel đã giết chết hơn 20 người trên khắp Dải Gaza tính đến sáng 23.9. Bộ Y tế cho biết các bệnh viện sẽ hết nhiên liệu trong những ngày tới, gây thêm nguy hiểm cho tính mạng con người.

Tuy nhiên, một số người dân Gaza phải di tản đã hoan nghênh biến chuyển ngoại giao mang tính bước ngoặt này, dù Israel và đồng minh thân cận của nước này là Mỹ vẫn phản đối.

Tại Bờ Tây do Israel chiếm đóng, người Palestine tụ tập ăn mừng. Giải pháp hai nhà nước - tức là một nhà nước Palestine bên cạnh Israel - là nền tảng của tiến trình hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, được khởi xướng từ Hiệp định Oslo năm 1993, nhưng tiến trình này gần như đã cáo chung.

Nhiều nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, người dân Gaza chưa thấy nhẹ nhõm - Ảnh 1.

Người dân Palestine di tản khỏi miền bắc để xuống phía nam sau chiến dịch quân sự của Israel, ở trung tâm Dải Gaza, ngày 24.9.2025

ẢNH: REUTERS

Chính phủ cánh hữu của Israel đã tuyên bố sẽ không có nhà nước Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến tranh sẽ không dừng lại cho đến khi quân đội tận diệt nhóm Hamas, lực lượng đã phát động cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7.10.2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, theo thống kê của Israel.

Các cơ quan y tế địa phương cho biết quân đội Israel đã giết chết hơn 65.000 người Palestine trong chiến dịch ở Gaza.

Một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc vào tuần trước trở thành cơ quan mới nhất cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng, với dẫn chứng là việc cản trở viện trợ đã tạo ra nạn đói và tình trạng di tản hàng loạt như dòng người di cư dọc theo đường ven biển hôm 23.9.

Các cuộc oanh tạc của Israel đã phá hủy phần lớn Dải Gaza và khiến gần như toàn bộ dân cư ai cũng từng phải chạy loạn ít nhất một lần.

