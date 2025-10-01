Tổng thống Trump cho Hamas 3-4 ngày để trả lời

Trong tối hậu thư ngày 30.9, Tổng thống Trump cảnh báo Hamas sẽ "trả giá đắt" nếu từ chối thỏa thuận hòa bình cho Dải Gaza, theo tờ The Guardiian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các tướng lĩnh tại bang Virginia ngày 30.9 ẢNH: REUTERS

Đề xuất của ông Trump được công bố trong một cuộc họp báo chung tại Washington D.C với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29.9. Theo đó, mọi hoạt động quân sự sẽ tạm dừng, Israel rút quân theo từng giai đoạn, đồng thời sẽ không kiểm soát hay sáp nhập Dải Gaza trong tương lai.

Trong 72 tiếng, Hamas sẽ phải thả tất cả con tin mà họ vẫn đang giam giữ. Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân lãnh án chung thân cùng 1.700 người Gaza bị bắt sau khi chiến sự bùng phát ngày 7.10.2023. Hamas sẽ không còn được quản lý Dải Gaza dưới bất kỳ hình thức nào sau xung đột.

Khi được hỏi Hamas có bao nhiêu thời gian để phản hồi, ông Trump trả lời "khoảng 3 hoặc 4 ngày" và cảnh báo rằng Hamas sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu họ từ chối.

"Chúng ta cần có một chữ ký và bên ký chữ ký đó sẽ phải trả giá đắt nếu họ không ký", Tổng thống Trump nói với các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Quantico, bang Virginia ngày 30.9. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh sẽ ủng hộ Israel tiếp tục chiến sự nếu Hamas từ chối đề xuất hoặc từ bỏ thỏa thuận ở bất kỳ giai đoạn nào.

Thủ tướng Netanyahu nói với Tổng thống Trump rằng nếu Hamas bác bỏ kế hoạch hoặc chấp nhận nhưng sau đó làm mọi cách để chống lại, "thì Israel sẽ tự mình hoàn thành công việc". Đáp lời, ông Trump nói sẽ hoàn toàn ủng hộ Israel trong những trường hợp như vậy.

Hamas chưa đưa ra phản hồi. Các quan chức của lực lượng này cho biết đang xem xét đề xuất, dự kiến được thảo luận trong nội bộ Hamas cũng như với các phe phái vũ trang đồng minh người Palestine.

Một nguồn tin của Hamas nói với AFP rằng tổ chức này đã "bắt đầu một loạt các cuộc tham vấn trong giới lãnh đạo chính trị và quân sự, cả trong và ngoài Palestine", và việc này sẽ "kéo dài vài ngày do sự phức tạp trong việc liên lạc giữa các thành viên lãnh đạo và các phong trào".

Truyền thông địa phương loan tin rằng các phe phái liên minh với Hamas ở Palestine ban đầu có vẻ đã bác bỏ kế hoạch này. Một nguồn tin thân cận với Hamas nói với Reuters rằng kế hoạch này "hoàn toàn thiên vị Israel" và áp đặt "những điều kiện bất khả thi" nhằm mục đích loại bỏ nhóm này.

Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một đồng minh của Hamas, cho biết kế hoạch này sẽ khuyến khích các hành vi gây hấn hơn nữa đối với người Palestine. "Bằng kế hoạch này, Israel đang cố gắng - thông qua Mỹ - áp đặt những gì họ không thể đạt được bằng chiến tranh", PIJ cho biết trong một tuyên bố.